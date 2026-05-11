Dylan Harper revive la mística de Ginóbili en San Antonio

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En el ecosistema de los San Antonio Spurs, la eficiencia desde la banca tiene un nombre propio: Manu Ginóbili. Durante más de una década, el argentino fue el estándar de oro para los "sextos hombres" en la NBA. Sin embargo, ha tenido que llegar la joya de la promoción de 2025, Dylan Harper, para que los libros de récords vuelvan a registrar una actuación de tal magnitud.

Durante el Juego 4 de las semifinales contra los Minnesota Timberwolves, Harper brilló con luz propia a pesar del revés de su equipo (114-109). El base registró 24 puntos, 7 rebotes y un robo en 27 minutos de acción, lanzando para un notable 72.7% de campo.

Tras los pasos del "Manudona"

Con esta actuación, Harper suma su segundo partido de más de 20 puntos saliendo desde el banquillo en estos Playoffs de 2026. La última vez que un jugador de San Antonio logró esta hazaña en una sola postemporada fue en 2014, cuando Ginóbili fue pieza clave para la obtención del quinto anillo de la franquicia frente al Miami Heat.

Dylan Harper (2026): 27 puntos (vs Portland) y 24 puntos (vs Minnesota).

Manu Ginóbili (2014): Logró la gesta en un año donde los Spurs desplegaron el llamado "baloncesto de orquesta".

Seleccionado con el pick número 2 del Draft de 2025, Harper ha demostrado que la presión de los escenarios grandes no le pesa. Su capacidad para dinamizar la ofensiva de la segunda unidad le ha permitido a Gregg Popovich mantener la competitividad ante un equipo tan físico como los Timberwolves de Anthony Edwards.

El desafío de San Antonio

Aunque el récord individual de Harper es un bálsamo para la estadística, los Spurs se encuentran ahora en una posición comprometida. Con la serie empatada, el aporte del novato será fundamental para intentar emular lo que aquel equipo de 2014 consiguió: llegar hasta el final y levantar el trofeo Larry O'Brien.

La historia parece estar del lado de los Spurs cuando tienen a un revulsivo capaz de anotar 20 puntos en noches consecutivas de playoffs. Ahora, queda por ver si el talento de Harper es suficiente para guiar a esta nueva generación a la gloria.