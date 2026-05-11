NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 11 de mayo

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La jornada de postemporada de la NBA de este lunes 11 de mayo presenta dos partidos con mucha tensión y series que podrían tomar un rumbo definitivo. En el Este, Detroit Pistons llegan con ventaja de 2-1 sobre Cleveland Cavaliers después de haber sorprendido con su intensidad y el liderazgo de Cade Cunningham.

Por su parte, en la Conferencia Oeste, el actual campeón, el Oklahoma City Thunder, llega con dominio absoluto sobre Los Angeles Lakers al colocarse 3-0 en la serie. Liderados por Shai Gilgeous-Alexander y una rotación que ha respondido a gran nivel, OKC está a una victoria de avanzar, mientras que los Lakers de LeBron James están obligados a ganar para evitar la barrida.

Ambos encuentros prometen mucha intensidad, con equipos jugando bajo presión máxima. Detroit busca acercarse a la final del Este, mientras Cleveland intenta cambiar el impulso de la serie. En el Oeste, los Lakers están contra la pared y necesitan una actuación dominante para extender su temporada ante un Thunder que luce cada vez más sólido y candidato al título.

Juegos para hoy en la NBA: 11 DE MAYO