Polémica en la NBA: Victor Wembanyama expulsado tras propinar un codazo a Naz Reid

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El fenómeno francés, Victor Wembanyama, ha protagonizado uno de los momentos más polémicos de su joven carrera en la NBA. Durante el encuentro entre los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves, el pívot sensación fue expulsado tras una revisión de jugada que determinó una falta flagrante de tipo 2 sobre el interior Naz Reid.

​La acción, captada en múltiples ángulos por las cámaras de transmisión, encendió el debate de inmediato: ¿Fue un movimiento natural de protección o un gesto intencional de agresión por parte de "Wemby"?

​El momento de la expulsión: La jugada analizada

​La controversia ocurrió en el tercer cuarto del encuentro. Wembanyama, en posesión del balón, intentó un movimiento de espaldas al aro cuando su codo hizo impacto directo en el rostro de Naz Reid, quien se encontraba en una estrecha defensa.

​Tras una revisión de varios minutos por parte del cuerpo arbitral, se determinó que el contacto fue excesivo e innecesario, cumpliendo los criterios para una falta flagrante tipo 2, la cual conlleva la expulsión automática del jugador.

​ Reacción de Wembanyama: El pívot de los Spurs, visiblemente sorprendido, intentó explicar que el movimiento era parte de su biomecánica al girar con el balón, dada su extrema estatura.

El pívot de los Spurs, visiblemente sorprendido, intentó explicar que el movimiento era parte de su biomecánica al girar con el balón, dada su extrema estatura. ​Reacción de los Timberwolves: Reid tuvo que ser atendido brevemente, y la banca de Minnesota reclamó enérgicamente la falta, que finalmente fue concedida.

​Impacto en el partido y debate mediático

​Esta expulsión representa la primera en la carrera de Wembanyama en la NBA, un hito negativo que llega en un momento donde su rendimiento es examinado bajo lupa. Sin su estrella en la cancha, los Spurs sufrieron la baja de su estrella que su ausencia genera un cambio drástico sobretodo en defensa.