NBA Playoffs: Victor Wembanyama acerca a los Spurs a las Finales de Conferencia

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Nota de Nelson Contreras S. | IG: @nelsoncon2020

Victor Wembanyama tuvo una noche brillante en el AT&T Center para guiar a los San Antonio Spurs a su tercer triunfo de la serie (3-2) frente a los Minnesota Timberwolves, tras imponer por un aplastante marcador de 126 a 97 puntos. El triunfo deja la llave en jaque a favor del quinteto de Texas.

El gigante de los Spurs la noche de este martes 12 de mayo, lideró a su equipo con un doble-doble con: 27 puntos y 17 rebotes, para dejar sin opciones a los dirigidos por Antoni Edwards. De paso Wembanyama repartió seis asistencias que también fueron cruciales para la victoria del equipo religioso.

El ganador de esta llave se medirá por el bandería de la Conferencia Oeste ante el poderoso Oklahoma City Thunder, que viene de barrer a Lakers de LeBron James.

Desborde ofensivo y defensivo de Wembanyama

Dos canastos triples fabricaron Wembanyama en un desborde ofensivo que no pudo ser contenido por la pobre defensa de los Timberwolves, un equipo que en este encuentro se apreció carente de puntería, bajo en defensa y con un sistema de juego de bajo nivel.

Johnson se fajó con una cesta triple y dos capturas, pero no todo quedó en estas dos superestrellas, ya que el resto del equipo se desbordó en la cancha al punto de que nueve de sus jugadores terminaron el cotejo con doble digito.

En esa lista se ubicaron además de Wembanyama, Anthony Edwards con 20 cartones; De’Aaron Fox (18); Stephon Castle (17 y 6 asistencias); Jaden McDaniels (17 y 6 rebotes). Asimismo, sobresalieron Julius Randle (17 y 10 rebotes); Ayo Dosunmu (16 y 9 asistencias); Dylan Harper (12 y 10 capturas), mientas Naz Reid y Devin Vassell metieron cada uno doce puntos.

Por Minnesota solo cinco lograron la doble marca. La lista la encabezó Anthony Rubén Edwards con 20 unidades. San Antonio Spurs dominó los cuatro cuartos, aunque el último fue el más amplio al ganarlo por 32 por 26.