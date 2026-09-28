NBA: ¿Efecto LeBron James? El nuevo estado físico de Joel Embiid que ilusiona a Philadelphia

Joel Embiid llega a la preparación de los Philadelphia 76ers para la temporada 2026-27 con una actualización importante sobre su estado físico, que pone a ilusionar a los fanáticos de la franquicia de Pensilvania que contarán con LeBron James en la venidera edición de la NBA.

El pívot señaló durante el verano que su problemáticarodilla izquierda ya no representa su principal preocupación, un cambio relevante después de las dificultades físicas que ha afrontado en las últimas temporadas.

En las últimas semanas también han circulado imágenes y reportes sobre su preparación, aunque Embiid no había aparecido en algunas de las sesiones de trabajo que sí protagonizaron LeBron James, Jaylen Brown y Tyrese Maxey. La situación generó interrogantes entre los aficionados, especialmente porque Philadelphia llega al nuevo curso con un núcleo renovado y grandes expectativas.

Joel Embiid baja de peso para la temporada 2026-27 de la NBA

El estado físico de Embiid será uno de los principales focos durante el campamento de los Sixers. El camerunés solamente disputó 96 partidos de temporada regular en las últimas tres campañas,según la NBA, por lo que su disponibilidad vuelve a ser un aspecto central de la preparación del equipo. Con James y Brown incorporados al roster, Philadelphia cuenta ahora con más opciones ofensivas alrededor de su estrella, lo que podría permitir una gestión diferente de sus minutos y responsabilidades.

El interno de 2.13 metros de estatura viene de presentación limitada por las lesiones donde coleccionó estadísticas de 26.9 puntos por partido, 7.7 rebotes, 3.9 asistencias, 48.9% en tiros de campo y un 33.3 desde la larga distancia en 38 compromisos jugados.