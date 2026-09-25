LeBron James revela 3 razones detrás de su firma con Philadelphia 76ers

El astro de la NBA, LeBron James, rompió el silencio sobre los motivos fundamentales que lo impulsaron a tomar una de las decisiones más comentadas del mercado de pases: firmar con los Philadelphia 76ers. Tras poner fin a su etapa con Los Angeles Lakers, el máximo anotador en la historia de la liga detalló los tres factores que inclinaron la balanza para mudarse a Pensilvania.

En primer lugar, el "Rey" hizo un énfasis especial en la estrecha relación personal que mantiene fuera de las duelas con el joven base Tyrese Maxey, con quien comparte representación en la agencia Klutch Sports. La química entre ambos y la insistencia del armador durante las negociaciones desempeñaron un rol clave en su reclutamiento.

El impacto de Jaylen Brown y la meta con Joel Embiid

Otro elemento determinante para acelerar su decisión fue la sorpresiva incorporación de Jaylen Brown a la franquicia. LeBron reconoció que la llegada del alero representó una maniobra inesperada por parte de la gerencia, la cual terminó de demostrar el compromiso absoluto del equipo por estructurar una nómina con jerarquía y experiencia en instancias finales.

Finalmente, LeBron James confesó que su mayor ambición en esta etapa final de su carrera es servir como catalizador para el éxito colectivo, marcando como prioridad personal ayudar al pívot Joel Embiid a conquistar el primer anillo de campeón en su trayectoria dentro de la NBA. Con la suma de estas piezas de élite, el conjunto de Filadelfia se ratifica como uno de los máximos candidatos al título en la Conferencia Este.