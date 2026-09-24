Lakers pasan la página: gratitud eterna para LeBron y grandes expectativas con Doncic

Con una mezcla de nostalgia y ambición, Los Angeles Lakers han dado un golpe de timón definitivo a su historia. La gerencia angelina cerró oficialmente el glorioso capítulo de LeBron James para depositar todas sus esperanzas de campeonato en el talento generacional de Luka Doncic.

Gratitud eterna para el Rey

Rob Pelinka, gerente general de la franquicia, aprovechó la rueda de prensa inaugural de la temporada para rendir homenaje. Sus primeras palabras estuvieron dedicadas a agradecer los ocho años de entrega absoluta de LeBron James con la camiseta oro y púrpura.

El ejecutivo destacó que era fundamental expresar gratitud por una era que devolvió a los angelinos a la élite de la NBA. Durante su etapa en el equipo, James lideró la conquista del ansiado campeonato número 17 en la temporada 2019-20.

Además de los éxitos colectivos, el cuatro veces MVP de las Finales dejó una huella imborrable a nivel individual. Fue vistiendo estos colores que logró convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos de la liga.

Una transición sin polémicas

El histórico alero decidió emprender un nuevo rumbo en la agencia libre, firmando con los Philadelphia 76ers por dos años y 8 millones de dólares. A pesar de su partida, Pelinka dejó muy claro que la relación terminó en términos sumamente amistosos y profesionales.

El directivo aseguró que no existe ningún tipo de resentimiento hacia la estrella ni hacia su círculo más cercano. Tras consolidarse como invitados habituales a los playoffs y llegar a finales de Conferencia, la organización entiende que es momento de avanzar.

El nuevo imperio de Luka Doncic

Con la salida del 22 veces All-Star, los reflectores angelinos apuntan ahora a una nueva superestrella. Pelinka no ocultó su enorme entusiasmo por construir el futuro del equipo alrededor de la magia del esloveno Luka Doncic.

"Luka es el mejor jugador ofensivo del mundo, y tenerlo en casa cada noche con solo 26 años es algo especial", afirmó. El ejecutivo reconoció que contar con un talento de esa magnitud les exige hacer movimientos excepcionales para rodearlo adecuadamente.

Armando el rompecabezas angelino

Esa reconstrucción ya comenzó a dar sus primeros pasos durante este agitado verano en las oficinas de Los Ángeles. La franquicia se enfocó en rodear a su nueva figura con piezas que complementen perfectamente su dinámico estilo de juego.

Entre los movimientos estratégicos más destacados resalta la esperada renovación del contrato de Austin Reaves. Además, fortalecieron la pintura adquiriendo al pívot Walker Kessler mediante un traspaso estratégico concretado con el Utah Jazz.

El perímetro también recibió un impulso importante con la firma del escolta Quentin Grimes por cuatro años y 60 millones de dólares. Con este renovado arsenal, los Lakers buscarán redimirse de la dolorosa barrida sufrida ante Oklahoma City en los pasados playoffs.