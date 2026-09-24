De la cancha al altar: La increíble historia detrás del boda de Gregg Popovich con Mary Budenholzer

En un acontecimiento que ha capturado la atención tanto del ámbito deportivo como del entretenimiento, el legendario entrenador en jefe de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, ha contraído matrimonio con Mary Barth Budenholzer. La noticia, revelada en exclusiva por el portal de noticias TMZ, confirma que la pareja celebró su enlace civil el pasado 16 de septiembre en el estado de Texas, en una ceremonia íntima y privada.

El enlace añade un capítulo insólito a la historia interna de la National Basketball Association (NBA), dada la prolongada relación profesional y personal entre Popovich y la familia Budenholzer. Mary Barth estuvo previamente casada con Mike Budenholzer, reconocido entrenador de la NBA y quien fuera durante casi 20 años uno de los asistentes más cercanos y de mayor confianza en el cuerpo técnico de Popovich en San Antonio.

Una historia compartida en la dinastía de San Antonio

La vinculación profesional entre Gregg Popovich y Mike Budenholzer comenzó en la década de 1990, convirtiéndose en una de las duplas técnicas más exitosas y duraderas en la historia del baloncesto profesional estadounidense. Budenholzer ingresó a la organización de los Spurs en 1994 como analista de video, ascendiendo rápidamente hasta convertirse en el principal asistente técnico de Popovich en 1996. Durante casi dos décadas compartidas en el banquillo, la dupla técnica guió a la franquicia texana a la conquista de cuatro campeonatos de la NBA (1999, 2003, 2005 y 2007).

A lo largo de esa época dorada, las familias de la organización mantuvieron una estrecha convivencia fuera de las canchas. Mike Budenholzer y Mary Barth estuvieron casados durante años, formando una familia con cuatro hijos antes de concretar su divorcio en 2016. Tras la separación, Budenholzer continuó su exitosa carrera como entrenador principal en franquicias como Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks —equipo al que condujo al título en 2021—, manteniendo siempre un profundo respeto público hacia Popovich como su mentor deportivo.

Un nuevo capítulo una década después

Exactamente diez años después del divorcio entre Mike y Mary en 2016, Popovich y Mary Barth formalizaron su relación con su boda el 16 de septiembre en Texas. Fuentes cercanas a la pareja señalan que la relación se consolidó con el paso de los años tras el fallecimiento de Erin Popovich, esposa del entrenador durante cuatro décadas, quien murió en abril de 2018 debido a una enfermedad prolongada.

Gregg Popovich, de 77 años y con el récord histórico de más victorias para un entrenador en la NBA, ha mantenido habitualmente un perfil sumamente reservado respecto a su vida personal y familiar. A pesar del revuelo mediático generado por la noticia en redes sociales y medios internacionales, representantes de la franquicia de San Antonio indicaron que el entrenador se mantiene enfocado en los preparativos para la próxima temporada de la liga.