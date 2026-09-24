Tensión en Houston: Kevin Durant explota contra el plan de los Rockets de reducir sus minutos

El alero estelar Kevin Durant ha respondido de forma contundente ante las intenciones de la gerencia y el cuerpo técnico de los Houston Rockets de administrar su carga física durante la presente temporada de la NBA. Tras las declaraciones públicas del gerente general Rafael Stone y del entrenador principal Ime Udoka sobre la posibilidad de reducir gradualmente su tiempo de juego, la figura del equipo dejó en claro su desacuerdo con cualquier restricción preconcebida basada en su edad o trayectoria.

La postura del veterano anotador reafirma su ética de trabajo y su deseo de mantenerse en la pista el mayor tiempo posible, rechazando la idea de ser apartado de la rotación habitual por simples estrategias preventivas de dosificación.

Una respuesta firme ante la estrategia de dosificación física

Al ser cuestionado directamente sobre los planes de Stone y Udoka para limitar su desgaste a lo largo de la fase regular, Durant no dudó en cuestionar la lógica de la medida y defender su impacto en el rendimiento colectivo del quinteto tejano.

«¿Por qué? Soy mejor cuando estoy en la cancha. El equipo es mejor cuando estoy en la cancha. Ahora bien, si resolvemos el partido en los primeros tres cuartos o antes, tal vez; pero reducir mis minutos solo porque "oh, está más viejo" u "oh, ha jugado muchos minutos"... para eso es que entreno, para aguantar todo el trayecto, para jugar 48 minutos por noche. Entiendo la preocupación, pero si el juego requiere que esté ahí fuera, quiero estar ahí fuera», declaró categóricamente la estrella de la liga.

Las palabras de Durant marcan una línea clara entre el objetivo de liquidar los encuentros con solvencia en los primeros periodos —lo que permitiría descansos orgánicos— y una política rígida de minutos impuesta desde los despachos o la banda.

La gestión de minutos en el esquema de Ime Udoka y la gerencia

El debate sobre la carga de trabajo de las figuras veteranas es una constante en la NBA moderna, donde el load management o gestión de descanso busca prolongar la frescura de los jugadores de cara a la postemporada. Sin embargo, para un perfil altamente competitivo como el de Durant, la preparación física realizada durante la pretemporada está diseñada específicamente para asumir el peso del equipo durante todo el calendario.

Por su parte, el cuerpo técnico liderado por Ime Udoka y la gerencia encabezada por Rafael Stone buscan un equilibrio entre mantener la competitividad de los Rockets en la exigente Conferencia Oeste y preservar la salud de su principal referente. La resolución de esta discrepancia en la planificación de minutos será un factor decisivo en la dinámica interna del vestuario a medida que avance la competición.