El baloncesto de luto: muere Bob Pettit, el héroe del único campeonato en la historia de los Hawks

El mundo del baloncesto despide a uno de sus pioneros más extraordinarios. Bob Pettit, el legendario ala-pívot de los St. Louis Hawks y el primer jugador en la historia en ser galardonado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, falleció este miércoles a los 93 años.

Una fuerza dominante en la pintura

Con sus imponentes 2,06 metros de estatura, Pettit revolucionó el juego interior mucho antes de que su posición se popularizara. Fue de los primeros hombres grandes en jugar de frente al aro, combinando su físico con una destreza técnica envidiable.

Su incansable talento lo llevó a ser seleccionado al Juego de Estrellas en cada una de sus 11 temporadas en la liga. Tras ganar el histórico primer premio MVP en 1956, repitió el máximo galardón de la temporada regular en 1959.

Además, fue nombrado MVP del All-Star en cuatro ocasiones distintas. Esa impresionante marca es un récord absoluto de la liga que, hasta el día de hoy, solo ha podido ser igualado por el inolvidable Kobe Bryant.

El verdugo de la dinastía verde

La carrera de Pettit brilló con luz propia en la desafiante época de gigantes como Wilt Chamberlain y Bill Russell. Aunque jugaba en un mercado pequeño y con poca cobertura televisiva, su impacto en la cancha fue imposible de ocultar.

Su consagración absoluta llegó en 1958, cuando guio a los Hawks a conseguir el primer y único campeonato de la franquicia. Aquella hazaña tuvo un valor incalculable, pues sirvió para interrumpir la asombrosa hegemonía de los todopoderosos Boston Celtics.

De hecho, estuvo a punto de sumar más anillos a su vitrina, alcanzando las Finales en cuatro ocasiones contra Boston. Cayó en dos dolorosos séptimos juegos, demostrando ser el rival más digno de una de las dinastías más grandes del deporte.

De desarrollo tardío a ídolo universitario

Robert Lee Pettit Jr. no siempre perfiló como una superestrella. Nacido en Baton Rouge en 1932, apenas logró entrar al equipo de su escuela secundaria en su penúltimo año, pero su explosión deportiva fue meteórica a partir de ese momento.

Tras ganar el campeonato estatal, rechazó múltiples ofertas para quedarse en casa y brillar con la Universidad Estatal de Luisiana (LSU). Allí lideró su conferencia en anotación durante tres años, dejando promedios escandalosos de hasta 31,4 puntos.

Su legado en Luisiana es tan inmenso que su número 50 fue retirado. Hoy, una imponente estatua de bronce lo inmortaliza a las afueras del estadio universitario, un honor exclusivo que comparte únicamente con Shaquille O'Neal.

Un legado imborrable en la historia

Cuando Pettit decidió retirarse tras la temporada 1964-65, lo hizo desde la cima absoluta del olimpo del baloncesto. Se marchó como el máximo anotador histórico de la NBA en ese momento (20.880 puntos) y el segundo mejor en rebotes.

Su merecida inducción al Salón de la Fama del Baloncesto en 1970 fue el cierre perfecto para una trayectoria intachable. Lejos de los reflectores de la liga, regresó a su ciudad natal para forjar una exitosa carrera en el sector financiero.

Hasta sus últimos días, mantuvo viva su pasión por el tabloncillo, siendo un espectador habitual en los juegos de LSU y los New Orleans Pelicans. Su partida deja un vacío enorme, pero su figura será eterna en la memoria de la NBA.