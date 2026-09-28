Jalen Duren rechaza oferta multimillonaria y deja en la calle a los Pistons

El pívot All-NBA Jalen Duren ha generado un auténtico terremoto en las vísperas del inicio de la pretemporada en la NBA. El jugador de la pintura tomó la decisión de no presentarse al tradicional Media Day de los Detroit Pistons este lunes, además de restarse del arranque del campamento de entrenamiento del equipo, según informaron fuentes a la cadena ESPN.

La postura del interno responde a un distanciamiento en las negociaciones contractuales. Hasta el momento, Duren ha declinado una oferta de extensión por cinco temporadas y 200 millones de dólares totalmente garantizados que la gerencia de la franquicia le puso sobre la mesa en la agencia libre restringida.

Un estancamiento contractual a puertas de la fecha límite

Las conversaciones entre los representantes de Jalen Duren y la directiva de Michigan se encuentran en un punto muerto a solo días de que venza la fecha límite estipulada para este jueves. El jugador evalúa sus opciones mientras la franquicia busca asegurar su permanencia a largo plazo como uno de los pilares de su proyecto deportivo.

En caso de no concretar un acuerdo multianual antes del plazo fijado, el pívot mantendrá sobre la mesa la alternativa de firmar la oferta cualificada por una campaña y 9.6 millones de dólares, lo que le permitiría salir al mercado como agente libre sin restricciones al finalizar la contienda.

El impacto en la pretemporada de Detroit

La ausencia de su pívot estelar representa un inconveniente de peso para la planificación del cuerpo técnico en el arranque de los trabajos de cancha. Jalen Duren se ha consolidado como una de las presencias más dominantes de la liga en el juego interno, aportando una solidez defensiva y una capacidad reboteadora determinantes en el esquema del equipo.

Mientras la gerencia agota las horas para intentar acercar las posturas antes del jueves, el vestuario de los Pistons deberá iniciar la preparación táctica con la incertidumbre sobre el futuro de su referente en la pintura.