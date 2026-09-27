Así es el histórico contrato que convierte a Curry en el NBA más rico del mundo

El amor entre Stephen Curry y los Golden State Warriors durará hasta el final de sus días en el tabloncillo. El legendario base ha firmado una nueva extensión de contrato que no solo espanta cualquier rumor de cambio, sino que reafirma su compromiso absoluto con la franquicia de su vida.

Un acuerdo sin precedentes

De acuerdo con fuentes de Shams Charania (ESPN), el estelar armador pactó por dos años y 116 millones de dólares. El acuerdo incluye una lucrativa opción de jugador para la campaña 2028-29, asegurando su presencia a largo plazo en la Bahía.

Con esta firma, la gerencia evita que su máxima figura inicie la próxima temporada en la agencia libre. Además, se apagan definitivamente las intensas especulaciones sobre posibles ofertas de traspaso de otras organizaciones.

Un detalle clave revelado por Bobby Marks es que Curry sacrificó dinero por el bien del equipo. El jugador aceptó 20 millones menos del máximo permitido, otorgando a los Warriors un valioso margen salarial para moverse el próximo verano.

Pese a este gran descuento, el contrato marca un hito financiero sin igual en la liga. Según Marks, Curry se convierte oficialmente en el primer basquetbolista de la historia en alcanzar los 600 millones de dólares en ganancias.

El orgullo de la organización

La noticia generó un profundo entusiasmo en las oficinas del equipo californiano. El gerente general, Mike Dunleavy Jr., emitió un emotivo comunicado para celebrar la extensión de esta histórica trayectoria en la ciudad.

"Nunca ha existido una figura más representativa para una franquicia en la historia del deporte profesional", enfatizó el directivo. Dunleavy destacó el comportamiento intachable y ejemplar del astro tanto dentro como fuera de la cancha.

Para la gerencia, Curry encarna los valores fundamentales de la organización mediante su liderazgo y su enorme impacto comunitario. Celebran que, tras 17 años de magia, los fanáticos puedan seguir disfrutando de su inigualable talento en San Francisco.

El dueño absoluto de los récords

La carrera del "Chef" se ha desarrollado íntegramente vistiendo el uniforme de Golden State, marcando una época dorada. En ese lapso ha coleccionado cuatro anillos de campeonato, dos premios MVP y se consagró como el máximo triplero histórico.

El impacto del 12 veces All-Star en los libros de la franquicia es simplemente abrumador e insuperable. Hoy en día es el líder histórico del equipo en partidos, puntos, triples, asistencias, robos y porcentaje de tiros libres.

El reto de volver a la cima

A sus 38 años, el inagotable tirador reafirmó su ferviente deseo de jugar toda su carrera con los Warriors. Durante la zafra 2025-26, pese a sufrir lesiones que acortaron su año, dejó un brillante promedio de 26,6 puntos en 43 compromisos.

Ahora, su principal objetivo será devolverle la gloria a una plantilla que atraviesa una evidente transición deportiva. Golden State viene de un año difícil donde registró marca de 37-45, quedando fuera de la postemporada por segunda vez en tres años.