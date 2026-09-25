Steph Curry jugaba "a ciegas": Su enfermedad en los ojos

En una de las confesiones más impactantes en la historia del baloncesto, Stephen Curry reveló que conquistó sus dos primeros campeonatos de la NBA padeciendo queratocono, una afección ocular progresiva que le provocaba una visión borrosa y distorsionada. El base de los Golden State Warriors jugó durante años sin saber que sufría este problema en la vista.

"Pensaba que así era como todos veían", declaró Curry al explicar cómo percibía el aro y la cancha durante los primeros años de la dinastía de San Francisco.

¿Qué es el queratocono? La afección que no impidió el dominio de Curry

El queratocono es una enfermedad degenerativa en la que la córnea se adelgaza y adopta una forma cónica, impidiendo que la luz enfoque correctamente en la retina. Esto genera:

Visión borrosa y distorsionada.

Sensibilidad extrema a la luz y al deslumbramiento.

Dificultad para enfocar objetos a larga distancia.

A pesar de competir con esta desventaja física, Steph Curry lideró a los Warriors a ganar los títulos de 2015 y 2017, además de obtener dos premios MVP de la temporada regular (incluyendo el primer MVP unánime en 2016).

El cambio en 2019: Lentes de contacto y un nuevo récord en la NBA

No fue hasta el año 2019 cuando, tras una racha inusual de tiros fallados desde la línea de tres puntos, Curry acudió al oftalmólogo y recibió el diagnóstico. Para solucionar el problema, comenzó a utilizar lentes de contacto esclerales, diseñados para corregir la deformación de la córnea.

Tras adaptarse a los lentes, la precisión del número 30 de Golden State aumentó drásticamente, permitiéndole consolidarse como el máximo anotador de triples en la historia de la NBA y ganar su cuarto anillo en 2022.

La historia de Curry demuestra que su tiro trasciende la vista perfecta: se trataba de memoria muscular, mecánica e instinto puro. Su confesión añade un capítulo legendario a su carrera y concienciación sobre la importancia de la salud visual en deportistas de alto rendimiento.