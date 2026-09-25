Memphis Grizzlies deja en libertad a D'Angelo Russell

El mercado de la NBA continúa registrando movimientos estratégicos a pocos días de que comience el inicio oficial de la temporada regular. Según informó el periodista especializado Shams Charania, los Memphis Grizzlies han tomado la decisión de rescindir el contrato del base D'Angelo Russell, liberando un cupo en su nómina antes del límite impuesto por la liga.

La medida responde a la estricta necesidad de la franquicia de Tennessee de recortar la cantidad de jugadores en su plantilla para cumplir con el margen reglamentario de atletas bajo contrato para la campaña.

D'Angelo Russell busca nuevo equipo

Con la salida de D'Angelo Russell, el experimentado armador entra al mercado de agentes libres y queda habilitado para negociar con cualquier otra organización antes del salto entre dos inaugural. Su disponibilidad inmediata genera un atractivo obvio para varios equipos contendientes que buscan reforzar la conducción y la capacidad anotadora desde el banquillo.

A lo largo de su trayectoria en la liga, el base ha demostrado ser un organizador de juego capacitado y un anotador perimetral de garantías. Tras este movimiento imprevisto en la pretemporada de Memphis, el veterano buscará encajar rápidamente en un nuevo proyecto deportivo que le otorgue un rol protagónico en la rotación exterior.