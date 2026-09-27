Liga Endesa: ¡Con varios batacazos! Así fueron los resultados de la jornada 1

La Liga Endesa ha levantado el telón de su temporada 2026-2027 con un fin de semana repleto de partidazos, marcadores ajustados y grandes actuaciones individuales que confirman por qué es la competición doméstica más emocionante de Europa.
Marcadores oficiales de la Primera Jornada
La emoción no faltó en ninguno de los pabellones. Así concluyeron los encuentros de esta vibrante jornada inaugural:
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Surne Bilbao Basket 107 – 92 Bàsquet Manresa
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Bàsquet Club Andorra 85 – 90 Obradoiro CAB
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FC Barcelona 119 – 101 Club Bàsquet Coruña
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Río Breogán 110 – 104 Club Joventut de Badalona
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San Pablo Burgos 97 – 98 Saski Baskonia
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La Laguna Tenerife 80 – 81 Casademont Zaragoza
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Bàsquet Girona 74 – 70 UCAM Murcia
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Valencia Basket 100 – 105 Força Lleida
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Real Madrid 89 – 87 Unicaja Málaga
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