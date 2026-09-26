Alexander "Mimou" Vargas habría sido detenido en Maiquetía

Alexander "Mimou" Vargas, antiguo jugador y directivo reconocido dentro del baloncesto venezolano, habría sido detenido en la noche de este 25 de septiembre en el Aeropuerto de Maiquetía, en el Estado La Guaira, según diversos reportes, entre los que se encuentra el testimonio del político venezolano Enrique Márquez.

En varios reportes en las redes sociales, se había señalado que Márquez habría estado presente durante la detención de Vargas, por lo que el propio político decidió explicar lo sucedido a través de su cuenta de X (Twitter).

Según la versión de Enrique Márquez, "Mimou" Vargas se acercó a él en pleno aeropuerto de Maiquetía, al reconocerlo a la distancia. Vargas le habría pedido ayuda a Márquez para evitar que funcionarios se lo llevaran detenido. Momentos después, y luego de que los funcionarios explicaran la situación, "Mimou" habría accedido a acompañar a las fuerzas de seguridad.

Márquez también afirma que Alexander "Mimou" Vargas estaba junto a su familia durante los hechos, y además, comenta que habría ocurrido un forcejeo, que afortundamente no pasó a mayores. El político venezolano también asegura no tener más detalles sobre la situación, ni sobre el desenlace de lo ocurrido.