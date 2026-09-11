La Liga Superior de Baloncesto presentó su calendario oficial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Ya todo está listo para que arranque la temporada 2026 de la Liga Superior de Baloncesto y, de hecho, el torneo ya cuenta con calendario oficial, mismo que fue presentado este 11 de septiembre. El primer salto entre dos lo disputará Cocodrilos de Caracas frente a Trotamundos de Miranda en el Parque Naciones Unidas de la cuidad capital.

Tras confirmarse en primera instancia que saurios y el 'Expreso Azul' abrirían el telón de la primera edición del torneo, el certamen conformó que los demás equipos que participarán en la competición saltarán en el tabloncillo un día después.

Gaiteros del Zulia inaugurará las acciones en su pabellón frente a Costaneros; Guaiqueríes de Margarita recibe la visita de TNT Marinos de Anzoátegui, mientras que, Spartans Distrito Capital completará la jornada en su recinto ante Hidrocarburos de Caracas en Parque Miranda. La ronda regular tendrá una duración de casi tres meses, iniciando el 25 septiembre y culminando el próximo jueves 3 de diciembre.

Liga Superior de Baloncesto abre el talón el 25 de septiembre

La Liga Superior de Baloncesto de Venezuela es una competición profesional que reúne a equipos de distintas regiones del país y representa uno de los principales escenarios para el desarrollo del baloncesto venezolano. El torneo busca ofrecer un alto nivel competitivo, impulsar el talento nacional y mantener activa una disciplina que cuenta con una importante tradición en Venezuela.

Luego de que Marinos de Anzoátegui consiguiera el título en la Superliga Profesional de Baloncesto, se anunció la creación de este certamen de baloncesto que contará con la participación de 10 organizaciones del tabloncillo venezolano, que incluye a ocho equipos que hacen vida en la SPB y dos quintetos (Costaneros de Puerto Cabello e Hidrocarburos de Caracas) que se sumarán a la nueva liga.