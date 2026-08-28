LSB: Los datos más relevantes sobre la naciente liga de baloncesto

Suscríbete a nuestros canales

El baloncesto venezolano suma un nuevo proyecto de gran envergadura. Nace la Liga Superior de Baloncesto (LSB), un torneo diseñado para servir de vitrina al talento 100% criollo y complementar el calendario de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Partido inaugural: Clásico en el Parque Naciones Unidas

El salto entre dos inicial de la LSB está programado para el 25 de septiembre, con un choque de alto calibre entre Cocodrilos de Caracas y Trotamundos de Carabobo en el tabloncillo del Parque Naciones Unidas (PNU) de El Paraíso.

10 Equipos y 2 Conferencias: ¿Cómo se dividen?

La naciente liga reúne a organizaciones de amplia tradición junto a nuevas franquicias en desarrollo. Los 10 conjuntos participantes estarán divididos en dos zonas geográficas de 5 integrantes cada una. Estas serían Conferencia Oriental y Conferencia Central.

Formato de competición y calendario

Cada franquicia disputará un total de 26 partidos a lo largo del torneo regular:

16 juegos intrazona: 4 enfrentamientos contra cada rival de su misma conferencia.

10 juegos interconferencia: 2 compromisos frente a rivales de la otra división.

Al término de la fase regular, los mejores clasificados avanzarán a la Semifinal, para disputar posteriormente la Gran Final. Ambas instancias decisivas se jugarán en series al mejor de 5 partidos.

Fase Detalle Ronda Regular 26 juegos por equipo Semifinal Serie al mejor de 5 juegos Gran Final Serie al mejor de 5 juegos

Talento criollo y cobertura mediática

La premisa central de la LSB es ser una plataforma de desarrollo exclusiva para jugadores venezolanos, permitiendo proyectar jóvenes promesas y consolidar a la plantilla nacional.

Para llevar la emoción a toda la fanaticada, la liga contará con transmisión en vivo a través de medios públicos, cadenas privadas y plataformas oficiales de streaming.