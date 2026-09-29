El dilema de los campeones: Los Knicks analizan internamente ir a la Casa Blanca

Los New York Knicks se enfrentan a una decisión que trasciende los tabloncillos. Como flamantes campeones de la NBA, el equipo debate internamente si romperá casi una década de distanciamiento entre la liga y Donald Trump para visitar la Casa Blanca, una posibilidad fuertemente impulsada por la estrecha amistad entre el presidente y el dueño de la franquicia.

Un debate de vestuario

La histórica visita aún no está confirmada. Durante el primer entrenamiento de la nueva temporada, el entrenador Mike Brown aclaró que todavía no hay una postura definitiva sobre el tradicional viaje a Washington.

"Es algo que nuestros muchachos, o la organización, todavía están discutiendo internamente", declaró Brown este martes ante los medios de comunicación.

El técnico hizo especial énfasis en la cohesión del grupo frente a este escenario. Aseguró que, sin importar la decisión que tomen respecto a la invitación presidencial, lo harán todos unidos como equipo.

La conexión en las altas esferas

A diferencia de otras franquicias, los Knicks tienen un puente directo con el Despacho Oval. James Dolan, propietario del equipo neoyorquino, mantiene una relación muy cercana con el mandatario republicano.

Esta amistad quedó en evidencia durante el tercer partido de las pasadas Finales en el mítico Madison Square Garden, donde ambos compartieron asientos en primera fila.

El respaldo directivo existe. Poco después de la consagración del equipo, el propio Dolan dejó entrever que la franquicia estaría completamente dispuesta a aceptar la invitación oficial.

Una tradición interrumpida

Los festejos presidenciales han sido una costumbre desde 1963, cortesía de los Boston Celtics. Sin embargo, ningún equipo de la NBA ha pisado la Casa Blanca durante las administraciones de Trump.

La relación entre el presidente y la liga se fracturó severamente en 2018. En aquel entonces, estrellas como LeBron James y Stephen Curry expresaron su rechazo, provocando que Trump retirara las invitaciones.

Esta tendencia se ha mantenido intacta hasta la actualidad. Incluso los campeones de 2025, los Oklahoma City Thunder, declinaron la oportunidad alegando que "no era el momento adecuado".

El calendario marca las pautas

Si el equipo neoyorquino decide finalmente aceptar la propuesta, la logística ya sugiere algunas fechas probables para el evento.

Los equipos suelen aprovechar sus compromisos deportivos en la capital estadounidense para organizar estos encuentros institucionales rápidos.

El calendario marca que los campeones visitarán a los Washington Wizards en dos ocasiones. Por ende, las ventanas para esta mediática visita serían el 18 de diciembre o el 16 de marzo.