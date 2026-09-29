La astronómica y absurda cifra que costará el nuevo equipo de la NBA en Las Vegas

La NBA está a un paso de hacer historia con su inminente expansión a Las Vegas, un movimiento que podría alcanzar los 13.000 millones de dólares. Tres grupos de multimillonarios se disputan esta cotizada franquicia en una decisión que transformará el futuro del baloncesto.

Un costo sin precedentes

El sueño de ver a la NBA en la "Ciudad del Pecado" está más cerca que nunca de concretarse. Según informes recientes del periodista Shams Charania, la liga anunciará la propuesta ganadora en un futuro muy cercano.

El proyecto no será nada económico para los futuros propietarios. Se estima que la adquisición de esta nueva franquicia y la construcción de un estadio de primer nivel costarán entre 12.000 y 13.000 millones de dólares.

Los titanes en la contienda

Actualmente, hay tres grupos finalistas compitiendo por llevar el mejor baloncesto del mundo al desierto de Nevada. El primero está liderado por Nancy Walton, heredera de Walmart, y su esposo Bill Laurie.

La segunda propuesta viene de Steve Apostolopoulos y Marc Lasry. Apostolopoulos es un conocido empresario canadiense, mientras que Lasry cuenta con experiencia exitosa tras ser copropietario de los Milwaukee Bucks hasta el año 2023.

El tercer grupo es considerado un peso pesado del deporte. Está compuesto por Bill Foley, dueño de los Vegas Golden Knights de la NHL, y Jerry Colangelo, una leyenda directiva de los Phoenix Suns.

Expansión inminente a fin de año

Este ambicioso proyecto forma parte de un plan de crecimiento mayor. Se espera que la liga lleve a cabo un proceso formal de aprobación para dos equipos de expansión antes de que termine el año.

Aunque Las Vegas es la candidata más fuerte, los expertos señalan a Seattle como la segunda ciudad elegida, lo que marcaría el ansiado regreso de los míticos SuperSonics al circuito profesional.

Una larga espera desde 2004

La última vez que la NBA decidió expandir sus fronteras fue hace casi dos décadas, específicamente en 2004. En aquella ocasión, los Charlotte Bobcats se unieron a la competición.

Esta última incorporación sirvió para llenar el vacío dejado en Carolina del Norte después de que los Hornets originales se trasladaran a Nueva Orleans.

Con este nuevo paso hacia Las Vegas, la liga no solo busca revolucionar el mercado deportivo, sino consolidar su presencia en una de las ciudades más lucrativas del planeta.