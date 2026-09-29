Anthony Edwards celebra su dupla con LaMelo Ball: "En el fondo soy un escolta natural"

La configuración de un perímetro dominante exige una distribución clara de roles, y Anthony Edwards no ha dudado en definir la dinámica junto a LaMelo Ball. El explosivo anotador abordó de forma directa su encaje táctico con el base, dejando claro que la llegada o presencia de un pasador de primer nivel beneficia directamente su impacto e identidad sobre el tabloncillo.

Durante sus declaraciones, Edwards reconoció la insistencia del cuerpo técnico encabezado por Chris Finch para que desarrollara facetas en la distribución, pero enfatizó que su instinto primario siempre ha sido el de un escolta puro.

"Siento que soy un escolta natural, de corazón. Nunca pensé que pudiera desarrollar habilidades de base. Finchy me insiste mucho con pasar el balón, pero ahora que tenemos a LaMelo, estoy feliz", afirmó Edwards.

Liberación ofensiva y división de funciones

Las palabras de Edwards ponen de relieve una transición estratégica clave para el esquema del equipo:

Especialización de roles: Mientras Ball asume la responsabilidad primaria de organizar las posesiones y acelerar la transición con su visión de campo, Edwards queda liberado para ejecutar en situaciones de uno contra uno, cortes hacia el aro y ejecuciones en primer pase.

Mientras Ball asume la responsabilidad primaria de organizar las posesiones y acelerar la transición con su visión de campo, Edwards queda liberado para ejecutar en situaciones de uno contra uno, cortes hacia el aro y ejecuciones en primer pase. Reducción de la carga creativa: La insistencia de Finch en convertir a Edwards en un generador secundario respondía a la necesidad de no estancar el ataque; sin embargo, contar con un facilitador élite le permite optimizar su desgaste físico para el tramo decisivo de los encuentros.

Complementariedad en el perímetro: La combinación reúne la creatividad impredecible y el pase de alta gama de Ball con la potencia física y la capacidad anotadora en los tres niveles de Edwards.

Con esta declaración, Edwards ratifica que no existen disputas de protagonismo en la conducción del balón, apostando por una convivencia táctica donde cada pieza explota su mayor virtud en favor de la fluidez del quinteto.