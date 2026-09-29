Castle y Harper aseguran que el altruismo blindará el proyecto de San Antonio

La historia de la NBA está repleta de jóvenes franquicias repletas de talento que prometían dominar la liga durante una década, solo para desmoronarse antes de alcanzar la cima. El ejemplo más citado sigue siendo el de los Oklahoma City Thunder de 2012, un equipo con tres futuros Jugadores Más Valiosos (Kevin Durant, Russell Westbrook y James Harden) que se disolvió tras llegar a las Finales. Sin embargo, en el vestuario de los San Antonio Spurs, la nueva camada de talentos confía en que su destino será completamente diferente.

Stephon Castle y Dylan Harper abordaron recientemente las comparaciones con aquel mítico pero efímero equipo de Oklahoma City. Para ambos exteriores, la clave que evitará un colapso en el conjunto texano no reside únicamente en el esquema táctico o la dirección de la gerencia, sino en la química interna y la mentalidad colectiva.

Sin espacio para los egos

Al analizar las razones por las cuales aquel vestuario de los Thunder no logró sostenerse en el tiempo, Harper y Castle fueron contundentes al señalar el factor determinante: la gestión de las individualidades.

"Tenían egos bastante fuertes en ese vestuario... Esa es la razón por la que nosotros somos tan buenos. Tenemos como ocho personas en el equipo que, si todos tuviéramos un ego elevado, no encajaríamos ni conectaríamos jamás", expresaron al evaluar la dinámica del plantel.

La declaración refleja el compromiso de una plantilla construida alrededor del fenómeno francés Victor Wembanyama, donde las jóvenes promesas han aceptado roles complementarios en función del éxito colectivo. En un entorno donde las estadísticas individuales suelen condicionar las extensiones de contrato y el estatus en la liga, San Antonio apuesta a que el altruismo sea el pilar central de su reconstrucción.

La fórmula texana

A diferencia de otros proyectos emergentes que sucumben ante la lucha de protagonismo, la estructura de San Antonio busca afianzar una cultura donde el reparto de responsabilidades no fracture la convivencia. Con Castle y Harper asumiendo galones en la conducción del juego y el perímetro, la capacidad de subordinar los lucimientos personales en favor del funcionamiento del grupo se perfila como la principal garantía para evitar los errores del pasado.

El reto para la dirección técnica será mantener esa armonía a medida que las exigencias competitivas y las renovaciones contractuales aumenten. Por ahora, los jóvenes Spurs dejan claro que su prioridad es la cohesión interna, convencidos de que la ausencia de choques de ego les permitirá escribir una historia distinta a la de 2012.