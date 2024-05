¿Cuánto cuestan las entradas para los juegos de Puerto Rico en el repechaje olímpico de baloncesto?

El Coliseo de Puerto Rico será una de las sedes en donde se estarán llevando a cabo algunos de los partidos del Repechaje Olímpico de FIBA 2024, torneo de donde saldrán los últimos clasificados en la disciplina de baloncesto para los Juegos Olímpicos París 2024.

En total serán seis los choques que se realizarán en el recinto deportivo más importante de la "Isla del Encanto". El 02 de julio ocurrirá el México Vs. Lituania y el Bahrain Vs. Italia; el 03 de julio jugarán Lituania Vs. Costa de Marfil y Puerto Rico vs Bahrain; por último, el 04 de julio saltaran a la cancha Costa de Marfil Vs. México y Puerto Rico Vs. Italia.

El sorteo de los grupos para el evento que designará a las nuevas selecciones que pondrán rumbo a París se efectuó a finales del mes de noviembre de 2023 en la Casa del Baloncesto Patrick Baumann en Mies, Suiza.

Solo Brasil, República Dominicana, Puerto Rico y México son las naciones que estarán representando a los latinos en la contienda.

Precio de las entradas para los partidos del repechaje olímpico en Puerto Rico

Los tickets para ingresar a los cotejos van desde los 15 hasta los 250 dólares cada uno, según el precio publicado por la distribuidora autorizada, "Tickera.com".

Específicamente los precios se desglosan de la siguiente manera: