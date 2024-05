Cómo preparar el mejor caldo de pollo con verduras

El caldo de pollo con verduras es un plato reconfortante y versátil que puede servirse como base para sopas, guisos o simplemente disfrutarse solo. Prepararlo en casa es una forma de asegurarte de que esté lleno de sabor y nutrientes.

Debes tomar en cuenta que preparar este plato también es una excelente manera de aprovechar al máximo tus ingredientes. A continuación te guiaremos a través de los pasos para crear un caldo delicioso y reconfortante.

Ingredientes para preparar caldo de pollo con verduras

Pollo (preferiblemente con huesos)

Agua

Cebolla

Zanahorias

Apio

Perejil

Laurel

Sal

Pimienta

Guía paso a paso para preparar caldo de pollo

Cocinar un buen caldo de pollo con verduras no tiene por qué ser difícil. Si no tienes conocimientos de cocina puedes seguir los siguientes pasos al pie de la letra y no tendrás problemas

Paso 1

Coloca el pollo en una olla grande y cúbrelo con agua fría. Agrega las verduras picadas (cebolla, zanahorias y apio), junto con el perejil y las hojas de laurel.

Paso 2

Lleva la olla a ebullición y luego reduce el fuego a fuego lento. Deja que el caldo hierva a fuego lento durante al menos una hora. Esto permitirá que todos los sabores se mezclen y desarrollen completamente.

Uno de los errores más comunes al preparar este caldo es no desespumar. Durante la primera etapa de ebullición, es probable que se forme espuma en la superficie. Es importante retirar esta espuma con una cuchara o espumadera para obtener un caldo más claro y limpio.

Paso 3

Después de una hora, retira el pollo y las verduras de la olla y deséchalos. Luego, cuela el caldo para eliminar cualquier sólido restante y ajusta el condimento con sal y pimienta al gusto.

¿Para qué sirve el caldo de pollo con verduras?

El caldo de pollo con verduras es recomendable por su versatilidad y su valor nutricional. Es bajo en calorías y grasas, pero rico en proteínas, vitaminas y minerales. El caldo casero es mucho más sabroso y saludable que las versiones precocinadas que se encuentran en el supermercado.

Puedes usar el caldo de pollo con verduras como base para otros platos, como por ejemplo un arroz con pollo. También es ideal para beber solo como un nutritivo y reconfortante caldo caliente.