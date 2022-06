Carlos Alcaraz hace ajustes para su debut en Wimbledon 2022 (+Video)

Tenis

El joven tenista español, Carlos Alcaraz, rindió declaraciones este domingo previo a su primera participación en Wimbledon 2022 frente al alemán Jan-Lennard Struff.

La estrella prometedora del tenis de España, Alcaraz, ha confesado que trata de no enfocarse en lo que espera la gente de él. “Intento no pensar en las expectativas de la gente, cuando pierdo es una decepción para ellos, no para mí”, dijo Carlos en rueda de prensa, según informaciones de EFE.

Durante ese radical cambio entre la arcilla y la hierba de Londres, Alcaraz reconoce que ha intentado imitar a los grandes experimentados. “La movilidad en hierba es lo más complicado para mí, intento copiarme de Rafa, Roger, de Novak y de Andy, que son los mejores”, confesó el español.

El número 7 en el ranking ATP, ha sufrido algunas molestias en el codo en competiciones previas, sin embargo, aclaró que: “El codo me ha respetado bastante bien, no siento ninguna molestia. Estoy adaptándome a jugar con la protección del codo, no había jugado con ella”, reconoció el oriundo de El Palmar, España.