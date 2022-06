El gran desafío de Novak Djokovic en Wimbledon

Tenis

Samuel Aldrey 26/06/2022 12:02 pm

En cada uno de sus dos últimos trofeos de Wimbledon, el partido inaugural de Novak Djokovic en el césped londinense fue su primer partido en hierba de la temporada. El serbio busca ahora su cuarto título consecutivo en el All England Lawn Tennis Club, y sus preparativos no han cambiado.

Su último partido competitivo fue una epopeya de cuartos de final contra Rafael Nadal en Roland Garros. Cuando Djokovic, primer cabeza de serie, salga a la pista central el lunes contra Soonwoo Kwon, lo habrá hecho con un intervalo de un mes de inactividad entres esta y su última aparición.

Novak tendrá en este Wimbledon la oportunidad de igualar en trofeos a uno de los más grandes tenistas que han pisado la hierba de Londres: Pete Sampras. El serbio está a un trofeo de igualar los siete de Pistol Pete, pero para lograrlo tendrá un enorme desafío.

"No he tenido ningún torneo previo a Wimbledon, pero he tenido éxito en Wimbledon en el pasado sin tener partidos y torneos oficiales", dijo Djokovic.

Cuyo trazado para llegar a la final será complejo. Sus dos más grandes rivales serían, en papel, Carlos Alcaraz en cuartos de final y Rafael Nadal en una hipotética final.

Djokovic es el tercer tenista en la historia con más victorias en la hierba del All England Club: 79. Está a cinco de Jimmy Connors, el segundo con 84 y aún muy lejos de Roger Federer (105).

Así, uno de los mejores tenistas de hierba de los últimos años busca acrecentar su hegemonía con su cuarto título consecutivo de Wimbledon y alcanzar a Pete Sampras.

A lo largo de los años, he tenido éxito adaptándome rápidamente a la superficie, así que no hay razón para no creer que pueda hacerlo de nuevo".