La fortuna esquiva a Rafael Nadal en el cuadro de Wimbledon

El sorteo del cuadro de Wimbledon no ha sido alegre para Rafael Nadal y ya se mentaliza para enfrentar a un duro cuadro con una ruta hacia la final repleta de emparejamientos complicados.

Rafael Nadal sabe que para llegar a la final ,después de 11 años sin hacerlo, deberá esforzarse al máximo. Sobre todo porque tendrá que enfrentar a dos pasados finalistas del torneo británico.

100 years of history. Ready for new chapters.



The Stage Awaits.#Wimbledon #CentreCourt100 pic.twitter.com/KO4raqm5ab