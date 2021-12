Novak Djokovic empata la semifinal para Serbia en la Copa Davis

Redacción Meridiano

Este viernes, el serbio Novak Djokovic empató la semifinal 1-1 entre Serbia y Croacia en el torneo de la Copa Davis. Nole no tuvo problemas en vencer por 6-4 y 6-2 a Marin Cilic. Asimismo, el serbio llegó a los 19 triunfos consecutivos en formato de individuales en dicho certamen.

