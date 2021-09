Pliskova y Andreescu completan la jornada triunfal de favoritas en el US Open

Tenis

Viernes 3| 9:50 pm





(EFE).- La tenista checa Karolina Pliskova y la canadiense Bianca Andreescu fueron las protagonistas de la jornada de este jueves en el tenis femenino del Abierto de Estados Unidos, al acceder a la tercera ronda luego de sendos triunfos en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King.



En la pista central del Artur Ashe Stadium, Pliskova llevó al máximo el suspenso antes de conseguir su pase a la tercera ronda.



La checa, cuarta cabeza de serie, venció por 7-5, 6-7 (5) y 7-6 (7) a la joven promesa estadounidense Amanda Anisimova, de 20 años.



Pliskova, finalista del Abierto en el 2016, que llegó por sexta vez a la tercera ronda del último torneo de Grand Slam, en el que ha participado nueve veces, necesitó dos horas y 21 minutos antes de conseguir la victoria en el primer duelo que mantenía con la joven estadounidense.



La veterana tenista de 29 años, que acabó el partido frente a Anisimova con 39 golpes ganadores por 22 errores no forzados, comparados a los 44 y 36, respectivamente, de Anisimova, tendrá de rival en la tercera ronda a la australiana Ajla Tomljanovic, que ganó 7-6 (6) y 6-4 a la croata Petra Martic, trigésima cabeza de serie.



Antes del triunfo de Pliskova se dio el de la canadiense Bianca Andreescu, sexta favorita, que avanzó a la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez desde su triunfo en el Abierto de 2019, tras derrotar a la estadounidense Lauren Davis por 6-4 y 6-4.



En condiciones de viento bajo las luces del estadio Louis Armstrong, Andreescu luchó contra una ruptura cuatro veces en el partido para vencer al número 98 del mundo, Davis, en dos sets reñidos.



Andreescu logró romper el servicio de la estadounidense seis veces en el partido y fue ayudada por seis aces en el momento oportuno en su propio servicio.



La campeona de 2019 terminó el partido con 19 golpes ganadores y 23 errores no forzados, superando a los 11 ganadores de Davis por 18 errores no forzados.



"Este partido no fue nada fácil", declaró Andreescu en la cancha y luego en la sala de prensa. "Hubo muchos juegos cerrados. Sólo hubo un punto aquí y allá que contaba".



En su regreso a Nueva York por primera vez desde 2019, Andreescu extendió su racha ganadora del Abierto a nueve partidos consecutivos.



Sus dos victorias en la primera semana han requerido que la joven de 21 años aproveche su sensibilidad de lucha para abrirse camino de regreso a los sets y a la victoria.



En su reñido partido inaugural contra la suiza Viktorija Golubic, Andreescu se recuperó de una ruptura en el primer y tercer set para ganar 7-5, 4-6, 7-5.



Contra Davis, quedó atrás por un quiebre temprano en 2-0 antes de ganar su primer break del partido para empatar en 2-2. Con el viento arremolinado causando estragos en los servicios de las jugadoras, Davis rompió por segunda vez a 4-3, pero no pudo consolidarse y Andreescu tomó el set rompiendo a Davis por tercera vez.



El segundo set se desarrolló de manera similar, con Davis aprovechando el segundo servicio de Andreescu para romper dos veces (Andreescu cometió una doble falta en el punto de quiebre dos veces), pero cada vez no logró consolidarse.



Después de mantener el 5-4, Andreescu finalmente cerró el partido con su sexto break del encuentro que selló la victoria después de 1 hora y 36 minutos de acción. EFE