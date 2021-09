Muguruza vence a Azarenka y pasa a cuarta ronda del US Open por segunda vez

Tenis

(EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruza, novena cabeza de serie, venció este viernes por 6-4, 3-6 y 6-2 a la bielorrusa Victoria Azarenka y alcanzó por segunda vez la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos.



Después de dos horas y 14 minutos de acción en la pista central Arthur Ashe, Muguruza, que se enfrentaba por sexta vez a Azarenka, logró su cuarto triunfo en el duelo de campeonas de Grand Slam para dejar la marca de 4-2.



Muguruza, de 27 años, que juega por novena vez el Abierto, y también alcanza la cuarta ronda en el 2017, tendrá de próxima rival a la ganadora del partido que disputan la checa Barbora Krejcikova, octava cabeza de serie, y la joven rusa Kamilla Rakhimova, la número 134 del mundo, de 20 años.



Después de dividirse los dos primeros sets, Muguruza reservó su mejor tenis para la tercera y decisiva que encarriló en el sexto juego con el break que le de la ventaja parcial de 4-2 que dejaría sin opciones a Azarenaka, de 32 años, tres veces finalista del Abierto, la última el año pasado.



El partido terminó con 34 golpes ganadores de Muguruza por 24 errores no forzados, además de conseguir siete aces y cuatro dobles faltas, comparados a los 23, 29, 4 y 6, respectivamente, de Azarenka que solo pudo ganar a la española en el juego sobre la red con 10 tantos de 13 subidas.



La primera manga comenzó con dominio de Azarenka que se estableció bien en el fondo de la pista, mientras Muguruza, algo nerviosa, cometía varios errores no forzados y eso permitió a la finalista del año pasado en Flushing Meadows ponerse con 2-0, tras hacerle el primer break a la tenista española.



Pero Muguruza reaccionó bien en el tercer juego para recuperar el saque con buenos golpes ganadores de derecha y eso le dio la confianza el resto del camino al imponer su tenis más agresivo.



El resultado fue que Muguruza brilló en el noveno juego con cuatro tantos seguidos para hacer el segundo break y ponerse por primera vez con la ventaja en al marcador para el 5-4 y con siete tantos seguidos se llevó la manga en 48 minutos de acción.



Segundo set comenzó de la misma manera con ruptura de Azarenka en el segundo juego para el 2-0 después de asegurar el 1-0 con el suyo.



Esta vez Muguruza no reaccionó bien y no pudo hacerle el quiebre a Azarenka que se fue con el parcial de 3-0 camino de asegurarse la manga y llevar el partido al decisivo tercer set después de remontar un 30-0 a favor de la tenista española en posesión del saque y hacerle el segundo break seguido para el 4-0 con cuatro puntos en fila.



Aunque Muguruza reaccionó y consiguió el "break" para el 4-1, Azarenka estaba en control del juego y manejo bien los tiempos a la hora de ahorrar energía para lo que iba a ser el resto del camino.



Su tenis más seguro desde el fondo de la pista dejaba que Muguruza comenzase a sentir la presión, perdiese la concentración y dejó de imponer su juego más agresivo, además de su saque para el 5-1.



Luego llegó el primer break de Muguruza del set, pero fue un espejismo, lo mismo que el 5-3 parcial, porque Azarenka sentenció con su saque después de ponerse 40-0 en 6-3 tras otros 45 minutos de acción en la pista central Arthur Ashe Stadium.



Todo quedaba para definirse en la tercera manga y Muguruza demostró tener el mejor control y los golpes decisivos con su resto y de derecha que le aseguraron el triunfo y en llegar a la segunda semana del Abierto con opciones de seguir entre las favoritas a luchar por el título.



En el primer partido de la jornada, la rumana Simona Halep, duodécima cabeza de serie, logró el pase a la cuarta ronda al imponerse en tres sets por 7-6 (11), 4-6 y 6-3 a la kazako Elena Rybakina. EFE