Andújar dice estar preparado para enfrentarse con Medvedev

Tenis

Miércoles 1| 9:41 pm





(EFE).- El español Pablo Andújar, que volvió a llegar a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos por quinta vez, al vencer este miércoles por 6-4, 6-3 y 6-1 al alemán Philipp Kohlschreiber, dijo sentirse listo para el siguiente reto que será el ruso Daniil Medvedev, segundo cabeza de serie.



"Me he encontrado muy bien con mi tenis, agresivo, sólido desde el fondo de la pista y creo que en todo momento estuve en control del partido", declaró Andújar, de 35 años, que disputa su noveno Abierto de Estados Unidos.



Andújar apenas necesitó dos horas y cinco minutos para llevarse el triunfo que le da la oportunidad de enfrentarse a Medvedev, uno de los grandes favoritos en la lucha por el título.



"Creo que será un partido interesante para mí ya que no llego como favorito y por lo tanto puedo jugar sin ningún tipo de presión", comentó Andújar.



El duelo entre ambos tenistas será el primero.



"Me voy a enfrentar a un jugador con un gran poder físico, muy difícil en su tenis, que no te da demasiadas oportunidades para tener el control durante el partido. Lo que significa que debo ser agresivo todo lo que pueda", comentó Andújar.



Andújar dijo que se sentía feliz de tener la oportunidad de jugar en una pista grande del Abierto, algo que hasta ahora no había podido lograr, y disfrutarlo al máximo.



"Debo mantener mi ritmo de juego como lo he hecho hasta ahora y de alguna manera también poner algo de desparpajo con mi tenis ante un rival que cuenta con todos los elementos a su favor", agregó Andújar.



"Luego veremos lo que sucede, pero seguro que seré el primero que voy a disfrutar del partido". EFE