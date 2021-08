Svitolina Azarenka y Kerber pasan a la segunda ronda

Tenis

Lunes 30| 10:51 pm





(EFE).- La ucraniana Elina Svitolina, quinta favorita, junto a las campeonas de Grand Slam la bielorrusa Victoria Azarenka, la alemana Angelique Kerber y la checa Barbara Krejcikova, además de la estadounidense Coco Gauff hicieron su debut este lunes en el Abierto como ganadoras.



Svitolina tuvo un viaje rápido a la segunda ronda al derrotar por 6-2 y 6-3, en poco más de una hora, a la canadiense Rebecca Marino.



Marino, extop 40, jugaba en el cuadro principal del US Open por primera vez en 10 años, ya que su regreso de un descanso de casi cinco de la gira ha alcanzado nuevas metas esta temporada.



Pero Svitolina, semifinalista del US Open en 2019 y ganadora del título la semana pasada en Chicago, fue demasiado fuerte para la tenista canadiense.



El poderoso golpe de Marino le permitió conectar 25 tiros ganadores frente a los 14 de Svitolina, pero fue de poca importancia ya que la ucraniana convirtió cuatro de sus 11 puntos de rotura y solo perdió el servicio una vez.



La subcampeona del año pasado, Azarenka, terminó su partido de primera ronda con una racha tórrida, recuperando los últimos 11 juegos para derrotar a la checa Tereza Martincova, por 6-4 y 6-0.



La ex número uno del mundo y dos veces campeona de Grand Slam, Azarenka, necesitó una hora y 10 minutos para derrotar a la número 60, Martincova, y pasar a la segunda ronda en Nueva York por decimotercera vez en su distinguida carrera.



La cabeza de serie número 18, Azarenka, quien también llegó a la final del US Open en 2012 y 2013 (cayendo ante Serena Williams en ambos casos), regresó de una desventaja de 1-4 contra Martincova, quien ha subido al Top 100 esta temporada para la primera vez en su carrera.



Gauff, cabeza de serie número 21, triunfó en un thriller en el estadio Louis Armstrong del US Open, cuando la adolescente estadounidense regresó de un set y una ruptura para superar a la polaca Magda Linette por 5-7, 6-3, 6-4, y llegar a la segunda ronda.



En el primer encuentro entre la pareja, Gauff necesitó dos horas y 34 minutos para defenderse del desafío de Linette, 48 ° clasificada, quien viene de una carrera a las semifinales de Cleveland la semana pasada.



Pero Gauff se impuso, mejorando su actuación de la temporada pasada, donde cayó en la primera ronda en Flushing Meadows ante Anastasija Sevastova. Gauff alcanzó la tercera ronda en su debut en el US Open en 2019.



El próximo partido de Gauff tendrá sabor a duelo estadounidense cuando se enfrente a la excampeona del Abierto Sloane Stephens, que repetirá duelo de compatriotas tras vencer en la primera ronda a Madison Keys por 6-3, 1-6 y 7-6 (7) en lo que fue revancha de la final que ambas disputaron en Flushing Meadows el 2017.



Otra excampeona, la alemana Angelique Kerber, que ganó el título en el 2016, también logró una impresionante remontada para ganar su partido de primera ronda tras imponerse a la ucraniana Dayana Yastremska por 3-6, 6-4 y 7-6 (4).



En su único encuentro anterior, Yastremska venció a Kerber, exnúmero uno del mundo, por retirada camino a la final de Adelaide 2020.



Pero Kerber pudo obtener una victoria increíble esta vez en casi dos horas y media de juego, arruinando el primer partido de Grand Slam de Yastremska desde Roland Garros 2020.



"En el tercer set, cuando jugamos el desempate, todo puede pasar", dijo Kerber, tras el partido.



"Solo estaba tratando de mantenerme concentrada y jugar la pelota lo mejor que pude. Creo que fue más para mí que la gané mentalmente hoy. Estoy feliz por eso, por cómo regresé en el tercer set", agregó.



Kerber se enfrentará a continuación a otra ucraniana, Anhelina Kalinina. Kerber podría recordar bien a Kalinina, ya que esta derrotó a la alemana en la primera ronda de Roland Garros a principios de este año.



A pesar de ser la cabeza de serie número 8, la actual campeona de Roland Garros, Krejcikova, nunca había jugado un partido de individuales en el cuadro principal en el Abierto antes del lunes.



Pero la checa no tuvo problemas para reclamar su primera victoria en Nueva York cuando derrotó a la australiana Astra Sharma, que entró a través de la previa, por 6-0 y 6-4, en solo una hora y 14 minutos para reservar su lugar en la segunda ronda.EFE