Murray: "El movimiento distingue a Djokovic de Nadal y Federer"

"Creo que el movimiento y sus cualidades atléticas son tal vez lo que le destaca de otros jugadores, algo que se le veía cuando era más joven. Tenía una flexibilidad increíble y fue capaz de defender las esquinas extremadamente bien, lo que creo que le hace un poco diferente tal vez a los otros dos. No es que Roger (Federer) y Rafa (Nadal) no defiendan muy bien, pero la forma en que Novak (Djokovic) se mueve es bastante diferente". Al habla, Andy Murray, que el sábado compareció en rueda de prensa, dos días antes de su debut en el US Open, un compromiso muy difícil ante el griego Stefanos Tsitsipas, que tendrá lugar el lunes a las 20:00 en el estadio Arthur Ashe.

Al británico le preguntaron si vio venir el enorme éxito que ha tenido Djokovic a lo largo de los años y si imaginaba que algún día sería capaz de ganar 20 Grand Slams. Murray confesó que hace unos años no predijo la sensacional trayectoria del serbio ni de Federer, tanto como la de Nadal. "Creo que Rafa desde muy joven siempre fue bastante especial, estuvo en la cima del juego y ganó Grand Slams a una edad muy temprana. Tal vez era un poco diferente", dijo Sir Andy, antes de explicar como era Djokovic en sus inicios. "Novak siempre tuvo muchas cualidades en la pista, un juego muy sólido. Pero no creo que mucha gente hubiera predicho que ganaría 20 Grand Slams, o que podría lograr el Slam de calendario aquí". Se ha convertido en un jugador completo. Juega muy bien en todas las superficies. Tiene un saque subestimado. Es el mejor restador de todos los tiempos". Murray contó algo curioso e interesante sobre Federer en relación al debate sobre el Big Three: "He hablado con jugadores que compitieron contra Federer cuando tenía 17, 18 años. Muchos dijeron que era muy bueno, pero nunca esperaron que hiciera lo que ha hecho".

El escocés habló sobre su actual nivel de tenis. "Obviamente me gustaría que mi juego estuviera mejor. He tenido oportunidades en los partidos contra los mejores jugadores en las últimas semanas y no las he aprovechado del todo. Tal vez si lo hubiera hecho, estaría sentado aquí con una versión ligeramente diferente de las cosas. Me gustaría estar jugando y haciéndolo mejor".

Sí a la vacunación

A Murray le preguntaron sobre el hecho de que los espectadores del US Open tengan que estar vacunados para entrar a las pistas y el conflicto y las diferencias que se pueden generar en el circuito entre los jugadores que hayan puesto las vacunas y los que no. El británico prevé que "habrá muchas conversaciones bastante largas y difíciles con las organizaciones y todos los jugadores involucrados para tratar de llegar a una solución", porque los que estén vacunados "podrán moverse con más libertad que los otros". Él es partidario de la protección y explica por qué: "En última instancia, supongo que la razón por la que todos nos estamos vacunando es para cuidar al público en general. Tenemos la responsabilidad como jugadores que viajan por todo el mundo de cuidar a todos los demás también. Estoy feliz de que me hayan vacunado. Espero que más jugadores elijan hacerlo en los próximos meses".