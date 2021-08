Barty y Tiechmann protagonizarán final femenina inédita en Cincinnati

Tenis

Domingo 22| 8:47 am





Nunca antes una tenista australiana había disputado la final del WTA 1000 de Cincinnati teniendo por rival a una jugadora clasificada en el puesto número 76 de la lista mundial.



Pero mañana, domingo, Ashleigh Barty, la número uno del mundo, y la suiza Jil Teichmann harán historia cuando se enfrenten en una final inédita en la lucha por el título.



Barty hará su primera aparición final en el torneo de Cincinnati y lo propio hará Teichmann, que se convirtió en la gran revelación y verdugo de las grandes favoritas a estar en la gran final.



Teichmann, que llegó como invitada al torneo y ya había derrotado a la No. 2, la japonesa Naomi Osaka y a la No. 12, su compatriota y campeona olímpica en Tokio 2020 Belinda Bencic, también pudo con la checa Karolina Pliskova, quinta cabeza de serie, a la que arrolló en dos sets corridos de 6-2, 6-4, para preparar un partido contra la reinante campeona de Wimbledon.



Barty, de 25 años, usó un fuerte juego de servicio para sobrevivir al desafío de la vigésimo segunda del mundo, la veterana alemana Angelique Kerber, y llegar a la final con una victoria por 6-2 y 7-5, en el duelo de campeonas de Grand Slam.



"Me gusta mucho", declaró la zurda Teichmann. "Es un buen desafío: la cancha central, jugar contra la número uno del mundo en una final. Simplemente lo intentaré".



Barty arrancó 12 ases contra uno de Kerber, de 33 años, mientras que Kerber cometió una doble falta una a tres en una revancha de la semifinal de Wimbledon.



"Creo que hice un buen trabajo con mis juegos de servicio", comentó Barty. "Saqué bien y obtuve algunos puntos fáciles. Angie es una gran especialista en hacer el resto, una de las mejores en el juego, y quería evitar que esa arma fuese factor en el partido".



Kerber reconoció que su rival tuvo una gran confianza en todo lo hacia en la pista y no le dio opción a meterse en el partidos con opciones a ganarlo.



"Ella tiene mucha confianza en este momento", comentó Kerber sobre Barty. "Ella juega muy bien. Su saque es bueno. Es un gran arma para ella, y también está jugando con trampa. Sabe dónde poner la pelota y cómo actuar en cada momento. Por eso está donde está".



Pliskova perdió la oportunidad de disputar la revancha de la final de Wimbledon de este año.



"Sentí que no jugué mi mejor tenis hoy, pero el suyo no es cómodo para enfrentar", señaló Pliskova sobre Teichmann. "Ella es zurda, estaba sirviendo muy bien. Jugaba segura y rápida".



Ahora para Tiechmann, de 24 años, su último gran obstáculo para completar una semana de ensueño será superar a Barty, que llega a la final sin haber cedido un solo set y además con ajustes permanentes en su juego durante todo el torneo.



"Estoy en este momento exactamente donde estoy", dijo Barty. "No tiene sentido calificar mi desempeño de hoy en comparación con los partidos anteriores. Todos son únicos, todos son diferentes y creo que cada partido tiene circunstancias diferentes".



Barty jugará su decimonovena final como profesional y la novena en torneos de la WTA 1000 o mayor nivel y ha disputado seis finales en la del 2021.



Pero Barty, 82 semanas consecutivas con la número 1 del mundo, tendrá su primer duelo profesional contra Teichmann.



"No conozco mucho a Jil", admitió Barty. "He visto fragmentos y piezas. Sé que tiene la capacidad de moverse, correr y defender. Tiene un gran revés cortado y variedad en su derecha. Puede aplanarlo si quiere o puede subirlo y cambiar el tempo del partido".



Barty admitió que no había ventaja para ninguna de las dos y que era un gran reto profesional el poder superar a una rival que había derrotado a las grandes favoritas.



"No tengo ninguna duda que será una gran final y un desafío que ambas esperamos con ansiedad", subrayó Barty.



Mientras que Teichmann, que cuenta con dos títulos, ambos ganados en pista de tierra batida, la llevó a la presunción de que su fuerte golpe de derecha y su atletismo estaban sintonizados con el tipo de pista.



Pero desde que la gira se reinició hace 12 meses, la zurda de todas las canchas ha hecho su daño más significativo en las pistas duras.



Llegó a la final en Lexington en agosto pasado, los cuartos de final del Phillip Island Trophy en Melbourne, las semifinales de Adelaide, y luego su mayor racha antes de esta semana, una semifinal en Dubai a principios de la primavera.



En camino a su primera semifinal WTA 1000, Teichmann derrotó a Petra Kvitova, Ons Jabeur y Coco Gauff antes de perder ante Barbora Krejcikova en Dubai.



"Ahora estoy lista para seguir con los progresos que he logrado en este torneo y ver hasta donde llego en el partido más importante del torneo", agregó Tiechmann.EFE