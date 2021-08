Derrotas de Schwartzman y Pella dejan a Argentina sin cartas en Cincinnati

Tenis

Jueves 19| 9:14 pm





(EFE).- El tenis argentino se quedó sin representantes en el torneo de Cincinnati al caer este jueves en octavos de final el cabeza de serie número 10, Diego Schwartzman, y Guido Pella.



Schwartzman sucumbió ante el noruego Casper Ruud, octavo cabeza de serie, que ganó por 6-4 y 6-3. Fue el sexto duelo entre ambos rivales aunque el argentino mantiene la supremacía por 4-2.



Semifinalista este año en Montecarlo y Madrid, el noruego alcanzó por segunda vez los cuartos de final en un Masters 1000.



La semana pasado lo hizo en Toronto.



Conocido por su destreza en la tierra batida, donde cosechó tres títulos consecutivos después de Wimbledon, Ruud ahora comienza a destacar en canchas duras.



El jugador de 22 años, que logró la victoria número 100 de su carrera, alcanzó la cuarta ronda del Abierto de Australia y los cuartos de final de Acapulco antes de perderse por una lesión el Abierto de Miami.



Contra Schwartzman, Ruud no enfrentó un punto de quiebre y perdió solo tres puntos con su primer servicio.



Ruud es octavo en la FedEx ATP Race To Turín, y se alejará aún más del noveno clasificado, el polaco Hubert Hurkacz, quien cayó hoy en la tercera ronda ante el medallista de bronce olímpico, el español Pablo Carreño Busta por 7-6 (6), 7-6 (3).



Antes de la eliminación de Schwartzman, se había dado la del zurdo Pella a manos del alemán Alexander Zverev, medalla de oro en Tokio 2020, que le venció con facilidad por 6-2 y 6-3.



Con ese triunfo Zverev aumentó a 2-0 la ventaja en la historia común.



El numero cinco del mundo perdió solo cuatro puntos con su primer servicio y no enfrentó un punto de quiebre en la victoria de una hora y 13 minutos. El alemán dijo que disfruta de las rápidas condiciones de Cincinnati.



"Es la cancha más rápida que he jugado en todo el año. En el primer partido estaba luchando un poco con el ritmo y la sincronización, pero me sienta bien con mi servicio y la potencia que tengo, cuando decido usarlo. Hoy me sentí bien ahí afuera", declaró Zverev a Tennis Channel.



Zverev explicó que "Para mí se trata más de qué tan alto rebota la pelota, no de la velocidad de la cancha. Quizás es por eso que lucho en las canchas de césped, más que en otras superficies. Soy un tipo alto y necesito la altura para atravesar la cancha. Es por eso que gané tres Masters Series en arcilla y llegué a las semifinales del Abierto de Francia este año. También he tenido éxito en canchas duras ".



El finalista del US Open 2020, que busca su quinto título de Masters 1000, no había ganado un partido en seis apariciones anteriores en el evento.



El campeón del Masters 1000 de este año en Madrid se enfrentará a Ruud, en lo que será el primer duelo entre ambos jugadores en el Circuito de la ATP.



Mientras que el tenista argentino y latinoamericano se despedía del torneo dentro de la competición individual masculina. EFE