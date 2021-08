Dominic Thiem se pierde el resto de la temporada por su lesión de muñeca

Thiem anunció que no podrá defender el título del Abierto de Estados Unidos/Foto cortesía

Tenis

Miércoles 18| 11:28 am





El tenista austriaco Dominic Thiem anunció que no podrá defender el título del Abierto de Estados Unidos que conquistó el año pasado al decir adiós a lo que queda de temporada debido a una lesión en la muñeca que arrastra desde el pasado mes de junio.



"Ha sido una decisión difícil de tomar, pero sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo una larga carrera por delante y es importante no tomar riesgos y forzar mi vuelta", confesó el austriaco en su perfil oficial de Twitter.



De este modo, Thiem, número 6 en el ránking ATP, perderá la oportunidad de defender su corona en Nueva York, donde el año pasado se impuso al alemán Alexander Zverev en la final.



El tenista de 27 años lleva alejado de las pistas desde el mes de junio, cuando sufrió un desgarro en el tendón de la muñeca derecha durante el torneo de Mallorca, previo a Wimbledon.



Thiem trabajó las últimas semanas siguiendo las recomendaciones de su médico y confiaba en volver al circuito en el Grand Slam estadounidense, sin embargo, esta semana tomaron la decisión de ser cautos y alargar un poco más la recuperación para evitar posibles recaídas.



"Después de algunas pruebas, me dijeron que mi muñeca necesitaría un poco más de tiempo, por lo que acordamos ser conservadores y darle un poco más de tiempo a mi lesión para recuperarse", detalló en su comunicado.



El tenista austriaco, ya sin la presión de volver a competir esta temporada, seguirá utilizando una muñequera especial dos semanas más antes de volver a entrenar en la pista y agarrar la raqueta de nuevo. EFE