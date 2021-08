Nadal: "Necesito un par de semanas con menos dolor"

Tenis

Lunes 9| 3:15 pm





AS.

Rafa Nadal afronta esta semana un nuevo desafío en el National Bank Open de Toronto, el Masters 1.000 de Canadá, en busca de seguir recuperando la forma para afrontar con las mayores garantías posibles la gran cita de la gira americana: el US Open (30 agosto-12 septiembre).

En la rueda de prensa previa al torneo Nadal se mostró optimista y asegura que su principal objetivo en este torneo será sentir que cada día va mejor en su recuperación. "Voy día a día. Lo principal es que me sigo probando y siento que estoy mejorando y que estoy jugando cada vez mejor, y ese es el objetivo en este torneo"

Nadal asegura que necesita un par de semanas con menos dolor para llegar el condiciones a las próximas grandes citas de la temporada, asegurando que poco a poco se siente mejor respecto al torneo de Washington. "Necesito tener un par de semanas con menos dolor para tener de nuevo la confianza con mis movimientos. He venido aquí para probarme y ganar, pero también para recuperar sensaciones positivas con mi pie. No estoy en mi pico de forma aún, pero he estado entrenando mejor respecto a cómo jugué en Washington, así que estoy muy ilusionado por estar aquí y espero competir bien. Estoy feliz de estar aquí. Es un lugar donde he tenido muchos éxitos en el pasado y del que guardo muchos buenos recuerdos".

Nadal también explicó el sufrimiento que pasó tras su derrota en Roland Garros a causa de las molestias en el pie, que le impidieron entrenar durante varias semanas. "No pude entrenar durante un par de semanas después de Roland Garros. Fueron cerca de 20 días sin coger una raqueta e intentando recuperarme. También fue difícil recuperarme mentalmente. No jugué lo suficientemente bien en Roland Garros".

Por último Nadal saca conclusiones positivas del torneo de Washington y asegura que estará cerca de recuperar su mejor nivel si logra encadenar varios días seguidos jugando sin molestias. "La semana pasada en Washington, en primera ronda lo pasé mal por mi pie, pero en la segunda me sentí algo mejor. Incluso aunque perdiera, creo que fue positivo para mí, porque estaba intentando encontrar la rutina de nuevo en la pista, ser competitivo de nuevo. Necesito tener la sensación de jugar varios días seguidos sin problemas".