Dominio estadounidense con Nakashima, Frintz y Opelka en cuartos de final

Los estadounidenses Brandon Nakashima, Taylor Fritz y Reilly Opelka, junto con el australiano Jordan Thompson, superaron este miércoles los octavos de final del torneo Trust Atlanta Open 2021, de la ATP 250 a conseguir todos ellos sendas victorias..



Nakashima, de 19 años, daba la sorpresa al vencer en un emocionante partido al canadiense Milos Raonic, máximo favorito al triunfo final por 5-7, 6-3 y 7-6 (4).



El joven tenista estadounidense alcanzaba sus segundos cuartos de final consecutivos a nivel del Tour después que la pasada semana ya llamó la atención en el Mifel Open en Los Cabos, donde derrotó a jugadores como sus compatriotas, los veteranos Sam Querrey y John Isner, en su camino a su primera final ATP Tour que luego perdió frente al inglés Cameron Norrie.



Ahora Nakashima agregó un nombre más a su lista de victorias después de derrotar a Raonic, actualmente No. 22 en el FedEx ATP Rankings, en Atlanta.



Nakashima, quien se encuentra en la novena posición en la Carrera ATP a Milán por un lugar en las Finales ATP Next Gen, ganó su segundo partido de tres sets en tantos días después de remontar un set en contra ante Raonic.



El tenista canadiense de gran servicio estaba disputando su primer torneo desde el Abierto de Miami presentado por Itaú en marzo, y estaba dictando el juego desde el principio.



Pero las dobles faltas y los errores no forzados serían la ruina de Raonic contra el Nakashima probado en batalla.



El joven de 19 años obtuvo su primer quiebre de servicio como resultado de cuatro dobles faltas de Raonic, interrumpidas por dos ases, en el mismo juego en el 4-3 del primer set.



El canadiense pudo recuperarse para llevarse el primer set de 50 minutos, pero rápidamente se encontró con el pie atrás cuando Nakashima se puso en marcha en el segundo set.



Nakashima mejoró su porcentaje de primeros servicios del 42 por ciento en el primer set al 72 por ciento en el segundo. La diferencia se mostró ya que Nakashima solo perdió cinco puntos detrás de su servicio y mantuvo la presión firmemente sobre Raonic. Se ganó el break decisivo en el 3-2 y se mantuvo agresivo para nivelar el partido.



El estadounidense normalmente sereno mostró su primer signo de nervios cuando sirvió para el partido en el 5-4. Se abrió camino a dos puntos de partido en 40/15, pero falló dos revés de rutina para darle a Raonic la oportunidad de regresar.



Nakashima se reagrupó en el tie-break, ganando tres puntos seguidos desde 3/2 y convirtiendo su quinto punto de partido para sellar la victoria.



Nakashima se enfrentará a Thompson en los cuartos de final, después de que el australiano superó al clasificado alemán Peter Gojowczyk 7-6 (4), 6-4 al comienzo del día.



El joven de 19 años está en el tercer cuarto de final de su carrera, luego de alcanzar los cuartos de final en Delray Beach en 2020 y la final en Los Cabos la semana pasada.



Mientras que Fritz se impuso por 6-7 (59, 6-4 y 6-1 a Steve Johnson en el primero de los dos duelos estadounidenses que se vivieron en la quinta jornada del torneo.



El segundo duelo fue el que protagonizaron Opelka contra el joven Bjorn Fratangelo, que llegó al cuadro principal a través de la fase de clasificación.



En un partido muy igualado al final Opelka se llevó el triunfo tras sendos "tie-breaks" de 7-6 (3) y 7-6 (4) al conseguir los tantos decisivos, que siempre cayeron de su lado.



Fritz, número 42 del mundo y Opelka, el 36, se enfrentarán en cuartos de final y será el sexto que tengan como profesional con ventaja por 4-1 para el primero. / EFE