¿El elegido? Este técnico se rinde al Liverpool y tiene todo listo para suplir a Jürgen Klopp

En tan solo unos días llegará a su final, de manera oficial, una de las historias románticas más bonitas que nos ha dejado el fútbol en los últimos años: la relación entre Jürgen Klopp y el Liverpool.

Klopp llegó al conjunto de Merseyside en octubre del año 2015, con la misión de rescatar con urgencia a un club que se encontraba hundido en las tinieblas y tratar de recuperar la grandeza de años anteriores. Sin duda el trabajo del alemán no era nada fácil, pero luego de casi nueve años al mando, se puede decir que cumplió con creces su misión.

Bajo el mando de Klopp, los "Reds" conquistaron la UEFA Champions League, una Supercopa de la UEFA, un Mundial de Clubes, una FA Cup, dos Carabao Cup, una Community Shield y la ansiada Premier League, que durante 30 años se le había hecho completamente esquiva.

Sin embargo, el alemán anunció en el pasado mes de enero, de manera sorpresiva, su salida del club, acusando una notable falta de energía, lo que lo llevará a estar un tiempo sin dirigir, decisión que incluso podría convertirse en un retiro definitivo. Pese a la incertidumbre que generó esta noticia, parece que el Liverpool ya tiene bien encaminado a su sucesor.

Arne Slot, director técnico del Feyenoord, es el elegido por el Jefe de Operaciones de Fútbol del Liverpool, Michael Edwards, quien en su regreso a la institución apostará por el técnico neerlandés que le ha regresado el espíritu competitivo al Feyenoord, acompañado además de un título de Liga y uno de Copa.

La temporada no ha terminado, pero el Feyenoord ya no se juega nada debido a que ya ganó la Copa y a que en Liga no podrá moverse del segundo lugar. Ante esto, el mandamás no ha tenido problema en hablar abiertamente de las posibilidades que tiene de ir al conjunto de Anfield.

"Lo estoy pasando muy bien en el Feyenoord, pero si hay un club como el Liverpool, sería una locura si no lo vieras como un gran siguiente paso en tu carrera. Los clubes están en conversaciones y estoy esperando", declaró sin tapujos Slot, por lo que parece ser solo cuestión de tiempo para que sea anunciado como el sucesor de Jürgen Klopp.