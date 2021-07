Thompson enfrenta a Karlovic en el inicio del Abierto de Los Cabos

Tenis

Domingo 18| 12:39 pm





El australiano Jordan Thompson, quinto favorito, enfrentará al croata Ivo Karlovic, primer campeón del torneo, en uno de los duelos más esperados de la primera ronda del Abierto de Tenis de los Cabos.



Thompson, quien alcanzó la tercera ronda en Wimbledom, es una de las figuras más visibles en la fase de los 32, en la que quedarán 'bye' los primeros cuatro favoritos, el inglés Cameron Norrie, 32 del ránking mundial, y los estadounidenses John Isner (34), Taylor Fritz (40) y Sam Querrey (68).



El de Sydney, 71 del mundo, tendrá delante a uno de los mejores sacadores del circuito en este siglo, que a los 42 años asiste a uno de los últimos torneos como profesional porque se retirará en el US Open.



Dotado este año de 694.655 dólares de bolsa, el Abierto de Los Cabos, torneo 250 de la ATP, es una de las mejores competiciones de su categoría, cuyos organizadores pretenden convertir en un ATP 500 en algún momento.



En la primera ronda el estadounidense Steve Johnson, sexto de la clasificación, irá ante el mexicano Gerardo López, el italiano Andrea Seppi, séptimo favorito, ante el australiano Alex Bolt y el estadounidense Mckenzie Mc Donald, octava cabeza de serie, debutará contra un jugador llegado de la justa de clasificación.



El búlgaro Grigor Dimitrov, vigésimo primera raqueta del mundo, y al canadiense Milos Raonic, vigésimo segunda, se bajaron a última hora de la competición que muchos jugadores tomarán como previa a su participación en la gira anterior al cuarto Grand Slam de la temporada, el US Open.



Los jugadores de Los Cabos harán en el torneo mexicano la transición de césped a cancha dura para luego asumir los Máster 1.000 de Toronto y Cincinnati antes de aparecer en el US Open, del 30 de agosto al 12 de septiembre.



El 30 por ciento de los jugadores del cuadro principal son estadounidenses, entre ellos cinco de los seis sembrados.



El ATP de Los Cabos empezó a celebrarse en 2016 cuando Karlovic le ganó la final al español Feliciano López, después de lo cual vencieron el estadounidense Sam Querrey, en 2017, el italiano Fabio Fognini, en 2018, y el argentino Diego Schwartzman, en el 2019.



Hace un año, la justa no se celebró por la COVID-19.

EFE