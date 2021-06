Kyrgios: No me da miedo nadie del cuadro

Tenis

(EFE).- El australiano Nick Kyrgios aseguró que no le tiene miedo a nadie en el cuadro y que sabe de lo que es capaz, pese a que llegara sin ningún tipo de preparación a Wimbledon.



El tenista australiano derrotó en cinco sets a Ugo Humbert tras llevar sin jugar más de cuatro meses.



"Llegué aquí cuatro días antes de que el torneo empezara. Mucha gente me decía que no era posible, que no tenía sentido venir con tan poca preparación. Creo que fue (Brad) Gilbert que me dijo que no había posibilidad de que pasara del sofá a jugar contra estos tenistas", explicó Kyrgios en rueda de prensa.



"Mira, conozco mi juego y sé jugar en hierba. No me asusta nadie en el cuadro. Sé de lo que soy capaz si confío y estoy bien mentalmente. Una semana de preparación no va a cambiar nada. He jugado a esto desde que tengo siete años. Toda la gente que me ha dicho que mi preparación no ha sido la necesaria... No me importa lo que la gente diga. Me preparé de la forma que me preparé y ha funcionado".



Sobre su nivel competitivo y si había echado de menos los torneos, Kyrgios fue claro.



"Compito cada día, compito cuando juego al Call of Duty, compito cuando juego al baloncesto. Cuando juego a lo que sea soy muy competitivo. Pero bueno estar ahí en Wimbledon, en la pista uno, con todo el público, contra uno de los jugadores más en forma, es muy divertido. Me lo he pasado bien".



"Ayer el público me estaba dando las gracias. Me decían "Gracias Nick por entretenernos", añadió. EFE