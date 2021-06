Djokovic espanta la sorpresa

Tenis

El serbio Novak Djokovic evitó la sorpresa en su estreno en Wimbledon, y se repuso de la pérdida del primer set para imponerse al talento local Jack Draper, por 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.



El número uno del mundo, que suma quince encuentros sin perder en Wimbledon, sufrió en su estreno en la Catedral, con un primer set inmaculado de Draper, que se aprovechó de un Djokovic fallón sobre todo en los puntos de 'break', incapaz de consumar ni uno de los siete que tuvo en la primera manga.



El británico, finalista del torneo júnior aquí en 2018, consiguió en Queen's hace escasos días sus primeras victorias en el circuito, pero su inexperiencia en estas citas, ante una central rendida al tenis y la creadora de la vacuna de Oxford -presente en el palco real-, no le pasó factura para apuntarse un primer parcial que no olvidará nunca.



Sin embargo, Djokovic, con cinco coronas en Wimbledon y con solo un objetivo en la cabeza, subió el nivel en cuanto se vio en peligro. Solo concedió una pelota de rotura a partir del segundo set y apenas cedió cinco juegos, pese a que la pista se lo pusiera complicado, con tres resbalones sin afortunadamente daños para su físico.



La lluvia en Londres provocó que la cancha estuviera rápida y que se jugara bajo techo, unas condiciones que podrían ser familiares para lo que queda de torneo si no mejoran las previsiones metereológicas.



En dos horas exactas, Djokovic reclamó un triunfo más en Wimbledon, el número 73 de su carrera, y está un paso más cerca de ganar el vigésimo Grand Slam que le igualaría con el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.



Ahora el de Belgrado se medirá al ganador del partido entre el chileno Tabilo Barrios y el sudafricano Kevin Anderson. / EFE