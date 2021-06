Djokovic y la PTPA piden transparencia a la ATP

Tenis

Viernes 25| 9:12 am





El serbio Novak Djokovic, creador de la PTPA, asociación que lucha por los derechos de los tenistas, ha pedido a la ATP un retraso en la votación del plan de desarrollo a treinta años.



"Hemos pedido a la ATP repetidamente que retrasen la votación del plan de desarrollo a treinta años hasta que los jugadores entiendan cómo va a afectar esto a su futuro, a sus ganancias, a su bienestar y a su salud", dijo la PTPA en un comunicado firmado por Djokovic.



"Treinta años es un espacio de tiempo muy grande y que tendrá un impacto muy profundo en las generaciones que vienen. Solamente queremos transparencia y que respondan a nuestras preguntas", añadió.



Djokovic, que está en esta asociación junto a tenistas como el canadiense Vasek Pospisil, ha repetido varias veces que esta asociación no surge contra la ATP, sino para complementarla, aunque ya han aparecido conflictos en los últimos meses entre los dos entes, como cuando Djokovic no pudo presentarse a ser presidente del consejo de la ATP por estar ya en la PTPA.



La votación de este plan de desarrollo se realizará en la semana del 27 de junio, que coincide con el comienzo de Wimbledon. Con la intención de retrasarlo, Djokovic ha pedido varias reuniones a la ATP, así como una serie de preguntas que querrían que fueran respondidas, para tener toda la información posible antes de debatir el futuro del deporte.



"No decimos que el plan a 30 años sea malo, solo queremos que se aclare todo. Hasta entonces, la votación debe ser retrasada", apuntó el serbio en el comunicado. EFE