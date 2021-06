Dayana Yastremska puede volver a competir

Tenis

Martes 22| 10:11 pm





El Tribunal Independiente del Programa Antidopaje de Tenis ha considerado que la tenista ucraniana Dayana Yastremska, que cometió "una infracción de las normas antidopaje", no incurrió en negligencia ni tuvo culpa alguna por lo que se le ha levantado la suspensión provisional y puede volver a competir.



Yastremska, de 20 años y situada en el puesto 34 del ránking femenino, proporcionó una muestra de orina fuera de competición el 24 de noviembre de 2020. Dicha muestra fue enviada al laboratorio acreditado de la Agencia Mundial Antidopaje en Montreal para su análisis, y se encontró que contenía un metabolito de mesterolona, una sustancia anabolizante incluida en la lista de sustancias prohibidas de la AMA.



La jugadora, que atesora tres títulos WTA en su historial, fue acusada de infringir las reglas antidopaje y fue suspendida provisionalmente a partir del 7 de enero de 2021.



Posteriormente, el Tribunal Independiente aceptó los argumentos de Yastremska sobre la forma en que la mesterolona entró en su sistema y determinó que no tuvo culpa o negligencia por lo que la suspensión provisional se levanta con efecto inmediato y no cumplirá ningún período de suspensión. La jugadora ucraniana puede reanudar la competición inmediatamente. EFE