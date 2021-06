Tsitsipas y Zverev, la juventud ascendente, se jugará un puesto en la final

Tenis

Martes 8| 8:46 pm





(EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev dirimirán quién de la joven generación acudirá a la final de Roland Garros, tras haber logrado ambos el pase a semifinales.



El heleno, sexta raqueta del circuito, se deshizo del ruso Daniil Medvedev, segunda, que también optaba a ser el representante de los jóvenes en el penúltimo escalón, al igual que el español Alejandro Davidovich, que no pudo contra el germano, quinto del ránking.



En el cuadro femenino, plagado de sorpresas desde el primer día, la rusa Anastasia Pavlyuchenkova se jugará un puesto en la final contra la eslovena Tamara Zidansek, ambas neófitas en una semifinal.



El duelo estrella del día enfrentó a Tsitsipas y a Medvedev y demostró el estado de forma en el que llegaba cada uno, con el griego de 22 años como el tenista en mejor forma del momento mientras que el ruso de 25 siguió su adaptación a la tierra batida.



El número 2 del ránking, que había caído en primera ronda en sus cuatro anteriores participaciones en Roland Garros, superó cuatro partidos en la presente, pero en el quinto tropezó contra un rival a un nivel superior.



Tsitsipas, el tenista que más partidos ha ganado en lo que va de temporada, incluida la tierra batida, mantuvo su racha y acabó con la paciencia del ruso, a quien no dio opciones.



ZVEREV ACABA CON DAVIDOVICH



El otro duelo de cuartos fue más placentero, con un Zverev que se encontró a un rival, el español Davidovich, el único no cabeza de serie entre los ocho últimos, fatigado y sin recursos para dar la batalla, que culminó con un contundente 6-4, 6-1 y 6-1.



El germano, de 24 años, que nunca antes había entrado en una semifinales, no tuvo piedad de su rival, 46 del mundo a sus 22 años, que se resintió también de unos problemas en la espalda que le impidieron sacar bien.



El duelo duró un set, lo que aguantó la gasolina del español, para convertirse después en una masacre que situó al germano a un escalón de su segunda final de un grande, tras la que disputó en el Abierto de Estados Unidos del año pasado.



En el cuadro femenino, ninguna de las componentes de los cuartos había jugado antes unas semifinales.



La eslovena Zidansek, 85 del mundo a sus 23 años, fue la primera en obtener el billete, tras derrotar a la española Paula Badosa, 35 del ránking de la misma edad, 7-5, 4-6 y 8-6, en un ajustado encuentro plagado de errores por los nervios de las dos neófitas en cuartos.



Zidansek, que hasta ahora solo había ganado tres partidos en un Grand Slam, acabó por imponerse a una tenista que el año pasado ya había jugado unos octavos en París.



Su rival será la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, de 30 años, que venció a la kazaka Elena Rybakina, 6-7(2), 6-2 y 9-7 para clasificarse para sus primeras semifinales de un grande tras haberse quedado a las puertas en seis ocasiones anteriores.



Este miércoles se decidirán los otros semifinalistas. En el cuadro masculino el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, se medirá al italiano Matteo Berrettini, número 9, mientras que el español Rafael Nadal, ganador de 13 ediciones, jugará contra el argentino Diego Schwartzman, número 10 del ránking. EFE