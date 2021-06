Sinner: El camino es aún largo para llegar al nivel de los tres grandes

Tenis

(EFE).- La joven promesa italiana Jannik Sinner, 19 del mundo a sus 19 años, asumió que "el camino aún largo" para alcanzar el nivel de los tres grandes del tenis mundial, Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer.



"El camino es todavía largo, al final son tres partidos (contra Nadal) y no he gando un set, ni contra 'Nole', el camino es largo, pero sabemos lo que hay que hacer y veremos lo que pasa", dijo en rueda de prensa Sinner, nada más caer ante Nadal en los octavos de final de Roland Garros.



"Ellos son muy fuertes mentalmente, como hemos visto con Novak (Djokovic) ante Lorenzo (Musetti)", indicó el jugador del norte de Italia, en alusión a los dos sets que en contra que el serbio remontó al joven italiano (19 años).



Sobre su derrota de este lunes por 7-5, 6-3 y 6-0 en 2 horas y 17 minutos, expuso que "esperaba hacer un poco más", "molestar un poco más" a Nadal.



"No sé qué ha dicho él (Nadal) de su partido, pero ha jugado a un nivel muy alto, pegaba la bola muy fuerte", aseveró el tenista transalpino. EFE