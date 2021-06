Nadal: Estoy haciendo muchas cosas bien y en otras tengo que mejorar

Tenis

(EFE).- El español Rafael Nadal se mostró satisfecho de su clasificación para cuartos de final de Roland Garros y aseguró que su juego está a un buen nivel, pero reconoció que tiene que mejorar algunas cosas.



"Cuando más te acercas a las rondas finales la dificultad se va incrementando. Creo que estoy bien. He hecho muchas cosas bien estas últimas cuatro semanas, desde Roma hasta aquí, y algunas cosas se pueden mejorar. Tengo que dar más continuidad a las cosas que estoy haciendo bien", dijo tras derrotar al italiano Jannik Sinner por 7-5, 6-3 y 6-0.



Pese a esos errores, que atribuyó a momentos de falta de concentración, Nadal señaló que "el nivel ha sido alto y va a más".



El español reconoció esos momentos de bajón tras haber ganado los dos primeros juegos del primer set y, en menor medida, en el medio del segundo, pero en general se mostró contento con su nivel.



Pero aseguró que los errores de concentración "hay que solucionarlos antes", porque el italiano dispuso de un servicio a su favor para apuntarse la primera manga, hasta que llegó la reacción de Nadal, que lo evitó.



"He recuperado la calma a tiempo (...) Cuando ganas partidos como el de hoy y te das cuenta de que con calma las cosas funcionan te ayuda para concienciarte de que este es el camino adecuado", señaló.



Sobre su rival por un puesto en semifinales, el argentino Diego Schwartzman, Nadal aseguró que "siempre es difícil".



"Ha recuperado confianza en este torneo porque ha vuelto a ganar partidos. Su gira de tierra no había sido la mejor, pero aquí ha empezado a ganar partidos y tendrá ganas de hacerlo bien, tendrá un extra de motivación por haber superado una situación difícil", aseguró.



Nadal se quejó de que los organizadores encendieron los focos de la pista pese a que era de día, lo que generaba algún reflejo molesto con el sol. EFE