Djokovic: "No copio a nadie pero me gusta imitar detalles de los mejores"

Tenis

Sábado 5| 1:08 pm





El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, aseguró que no copia el estilo en tierra batida de Rafa Nadal, pero aclaró que siempre le gusta imitar "detalles de los mejores del mundo".



"Hay siempre detalles que podemos imitar de los mejores del mundo, pero tenemos estilos diferentes y para nada intento copiarlo, yo tengo un estilo genuino desde hace tiempo, no importa sobre qué superficie, aunque es cierto que cuando lo ves jugar, sobre todo en tierra batida, siempre hay cosas que aprender", dijo el serbio.



El número 1 del mundo selló este sábado su decimoquinta presencia consecutiva en los octavos de final de Roland Garros, un hecho inédito.



"Me considero un estudiante de la vida, no importa los éxitos que haya logrado en mi carrera, tengo una mente abierta cuando veo tenis", agregó.



"Nole" derrotó al lituano Ricardas Berankis, 6-1, 6-4 y 6-1 en 1 hora y 32 minutos, y se medirá al prodigio italiano de 19 años Lorenzo Musetti n.76).



"Es un buen tipo, hemos practicado bastante, en Montecarlo esta temporada, me gusta cómo juega, su drive, revés, bolas cortas, le da efecto a los golpes", indicó.

EFE