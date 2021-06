Schwartzman pasa a octavos de Roland Garros por tercera vez

Tenis

Sábado 5| 8:14 am





En un encuentro que encarriló muy pronto y en el que su oponente Philipp Kohlschreiber, de 37 años, tuvo problemas físicos, el argentino Diego Schwartzman pasó este sábado con mucha holgura a los octavos de final del Roland Garros por tercera vez en su carrera.



"El Peque", décima raqueta del mundo, aguardará el desenlace del choque entre el prodigio español Carlos Alcaraz (18 años) y el alemán Jan-Lennard Struff para conocer su rival en octavos.



Schwartzman, semifinalista en 2020 en Roland Garros y cuarto-finalista en 2018, ganó en tres sets (6-4, 6-2 y 6-1) en dos horas y 2 minutos.



En un encuentro disputado en la cancha Suzanne Lenglen, la segunda más importante del torneo, ante unos 250 espectadores, el argentino dominó en todo momento ante un rival desconcentrado.



De menos a más. Así va "el Peque" en su torneo fetiche. Después de un primer set en el que se enredó un poco, pero que logró resolver con su convicción desde el fondo de la pista, el segundo y el tercero rodaron naturalmente.



El alemán Kohlschreiber, un especialista en tierra batida cuyos mejores días ya pasaron, intentó atacar con bolas altas y dejadas en red. Sin embargo, su plan no funcionó, en parte por los problemas físicos que registró en la segunda manga y por los que llegó a pedir asistencia médica.



Al término del encuentro, el flamante octavofinalista habló desde la pista. "Estoy contento por recuperar mi mejor tenis y por contar con público hoy. En 2020 no fue diferente", dijo el bonaerense, quien en aquel año tocó las semifinales, su mejor registro en un Grand Slam y que le permitió entrar en el top ten.



Despejadas las dudas sobre juego por las derrotas previas a Roland Garros, todas en primera ronda (Madrid, Roma y Lyon), Schwartzman tiene una hoja de servicios inmaculada hasta el momento en el Grand Slam de tierra.



No ha cedido ningún set en los tres partidos que disputó. Primero fue taiwanés Lu Yen-hsun (680 del mundo que entró con ráking protegido); en segunda ronda, el esloveno Aljaz Bedene (n.56), y en tercera, Kohlschreiber (n.132).



"Ahora es bueno haber jugado pronto, se puede caminar un poco, andar por París, el año pasado no pudimos, pero seremos muy cuidadosos, claro", refirió, en alusión al tempranera horario que le tocó jugar (11 horas locales).



Schwartzman y Federico Delbonis son los únicos representantes de Argentina en el torneo de individuales.

EFE