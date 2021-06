Medvedev y Zverev avanzan a octavos mientras cae Sabalenka

Tenis

Viernes 4| 8:15 pm





(EFE).- El ruso Daniil Medvedev, dos del mundo, y el alemán Alexander Zverev, 6, lograron el pase a octavos de final de Roland Garros, a los que no llegó la bielorrusa Aryna Sabalenka, tercera favorita del cuadro femenino.



Era la tenista de mejor ránking que quedaba en el torneo, tras las retiradas de la australiana Ashleigh Barty y la japonesa Naomi Osaka, mientras que la estadounidense Serena Williams sí logró avanzar a octavos.



Para Medvedev, que no había ganado un partido en sus anteriores cuatro participaciones en París, serán sus primeros octavos de final, en una edición en la que asegura que llega con opciones de restañar las heridas que tiene con la tierra batida.



El ruso se impuso al estadounidense Railly Opelka, 6-4, 6-2 y 6-4, dejando entrever que su tenis sobre arcilla ha madurado y que su intención de mantener el ránking en París es más que una declaración de intenciones.



"Este año me siento bien, las bolas, las condiciones me favorecen más. Creo que estoy ya haciendo algo grande y espero parar lo más alto posible, mostrar mi mejor nivel", dijo.



Su próximo rival será el chileno Cristián Garín, que derrotó al estadounidense Marcos Girón por 6-1, 5-7, 6-2 y 6-2 para alcanzar sus primeros octavos de final.



Zverev jugará sus octavos en París por cuarto año consecutivo, tras derrotar al serbio Laslo Djere, 6-2, 7-5 y 6-2, dejando patente que ha recuperado más la forma que le llevó a levantar el trofeo en Madrid que a la que demostró en su debut en París, obligado a jugar cinco sets.



"Hoy he jugado mejor que en las dos primeras mangas y eso es lo que tengo que hacer porque llegan los partidos más complejos", indicó.



El germano, que persigue jugar por tercera vez los cuartos de final de Roland Garros, se medirá al japonés Kei Nishikori, que se clasificó tras la retirada del suizo Henri Laaksonen, cuando el marcador reflejaba 7-5 y 0-0.



Los otros octavos los jugarán el español Alejandro Davidovich y el argentino Federico Delbonis; y el también español Pablo Carreño contra el ganador del duelo entre el griego Stefanos Tsitsipas y el estadounidense John Isner.



En el cuadro femenino, la noticia fue la eliminación Sabalenka ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, 6-4, 2-6 y 6-0, que se produjo tras las eliminaciones de las dos primeras favoritas.



La número 1, la australiana Ashleigh Barty se retiró lesionada en su partido de segunda ronda, mientras que la número 2, la japonesa Naomi Osaka, abandonó con problemas psicológicos tras haber provocado una polémica por negarse a acudir a las ruedas de prensa.



De esta forma, la estadounidense Sofia Kenin, finalista del pasado año, aparece como la mejor clasificada todavía en ruta y como principal favorita junto a la polaca Iga Swiatek, defensora del título y octava favorita.



Sabalenka, que llegaba a Roland Garros tras haber levantado el título en Madrid, donde derrotó en semifinales a Pavlyuchenkova, sucumbió en esta ocasión frente a la rusa, que poco antes de cerrar el duelo había llamado a las asistencias médicas.



Pavlyuchenkova se medirá por un puesto en cuartos de final contra la bielorrusa Victoria Azarenka, que derrotó a la estadounidense Madinson Keys, 6-2 y 6-2.



Serena Williams logró el pase a octavos tras derrotar a su compatriota Danielle Collins, 6-4 y 6-4 y camino de su Grand Slam número 24 se medirá a la kazaja Elena Rybakina. EFE